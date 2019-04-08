【丁權覆核案・多圖】漏寫「無屋住才可建」　文件揭港英官遺禍

《香港01》翻查資料，回歸前港督會同行政局為了使新界鄉郊有長遠及全面規劃，批准實施丁屋政策，並以備忘錄的方式，向下傳達一些必須執行的事項。不過，執行的港英官員，最終遺留「無屋住才可建」的條文，令申請資格變得寬鬆。 1980年，民政署曾發現「漏招」，建議盡快為丁屋政策「執漏」，並指出若不處理，勢必禍延至1997年。結果，港英官員繼續陽奉陰違，丁屋政策禍延至今。

1972年時任新界民政署長黎敦義(前排左三)在立法會宣布實施丁屋政策。圖為70年代他到訪屯門鄉事委員會的合照，他身旁為當時屯門鄉事委員會主席劉皇發(前排左四)。（經民聯網站）

1972年11月29日，時任新界民政署長的黎敦義於立法局宣布劃時代的丁屋政策時，當時的文稿已表明這只是臨時措施（interim measures）。文件指出，當年新界只有7%是屬於永久結構的房屋，其餘93%統統是老舊村屋、臨時房屋及非法搭建物，衛生及居住環境差劣。

丁屋政策屬臨時恩恤措施

為了使新界鄉郊有長遠及全面規劃，黎敦義認為有需要批准原居民興建丁屋。最終，這項「臨時措施」實施接近半世紀 。換言之，港英政府制訂丁屋政策，主要是希望新界鄉郊得到全面的規劃，並讓原居民獲得「體面」的居所，所以文件反映批准原居民建丁屋的政策原意只是臨時的恩恤措施。

港英政府制訂丁屋政策，主要是希望新界鄉郊得到全面的規劃，並讓原居民獲得「體面」的居所。（資源片段／香港歷史博物館）

1980年民政署才發現漏寫

根據近年解封文件顯示，1972年11月，行政局批准的備忘錄指出申建丁屋的必須條件是「無屋住才可起丁屋」（not adequately housed）。

不過，執行官員卻沒有執行這項指令，令新界原居民男丁皆可申請建丁屋。1980年民政署內部報告指出，該署發現寫漏了該項條款，並指出丁屋政策實施數年，已出現嚴重濫用問題，建議政府盡快為丁屋政策「補漏」，否則勢必禍延至1997年。

值得一提的是，近年新界鄉議局出書指出，於1978年8月17日，與新界政務司達成一致意見，丁屋政策的精神並不包括「住所不敷應用才可申建」這一項。不過，記者翻查1978年當天政府與鄉議局的聯合新聞公告，只表示會貫徹1972年政府批准丁屋政策精神，並沒有提及政府同意刪除「住所不敷應用才可申建」。

1972年11月14日(即政府宣布丁屋政策前一個月)，當時行政局開會議決，並向下傳達5頁備忘錄。圖為首頁。(資料文件/鄉議局)

1972年行政局備忘錄第5頁顯示，港督會同行政局決定原居民男丁「無屋住才可起丁屋」（not adequately housed）。不過，當時官員卻沒有執行。(資料文件/鄉議局)

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