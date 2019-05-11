房委會將於今年推售新一期居屋，涉及六個屋苑共4,871伙，並以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元。 今期居屋將於本月23日起派發申請表格，並於本月30日起接受申請。申請者除一如以往可以親身交表外，房委會將首次接受電子化申請。

新一期居屋將於本月23日起派發申請表格。（資料圖片）

今期居屋將於本月23日起派發申請表格，並於本月30日至6月12日接受申請。攪珠日期將於8月進行 ，並料將於11月揀樓。除一如以往申請者可於房委會樂富客務中心提交申請外，房委會亦首次接受網上申請；當中綠表申請者於網上申請後，仍需要與所屬屋邨辦事處聯絡以確認購買居屋後交回公屋單位。而早前亦有指今期新居屋將連同「白居二」計劃一併接受申請，而「白居二」則於12月始派發出批准信。

↓2019年推售居屋一覽↓

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房委會今年將推售六個居屋屋苑，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑，共涉及4,871伙單位。當中料以何文田冠德苑有機會即買即住，其餘則分別於明年中起陸續落成。早前房委會通過以市價五九折發售，售價介乎156萬至529萬元，而綠白表的申請比例亦各佔一半。

裕泰苑只剩49伙單位

至於上期居屋推售共4,431伙單位已陸續售出，繼凱樂苑及啟朗苑分別於4月中售完，截至本周五（10日），裕泰苑亦只剩下49伙單位可供選購。早前預留予白表一人申請者的200個單位已全數獲選購，房委會將於下周二（14日）再邀請1000名綠表一人申請者到場揀選居屋單位。