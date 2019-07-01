【授勳2019】英華小學校長林浣心獲頒太平紳士　港大科大校長上榜

政府今日（1日）公布授勳名單及委任太平紳士，多名教育界人士榜上有名，其中有「史諾比校長」之稱、即將於8月底榮休的英華小學校長林浣心是新任太平紳士之一，林校長向來以與學生打成一片，並會親自回覆學生來信而聞名，在教育界享負盛名。 此外，上任不足一年的香港大學校長張翔及香港科技大學校長史維，同樣獲委任為新任太平紳士。

英華小學校長林浣心。（資料圖片／張浩維攝） 獲政府委任為太平紳士的林浣心校長，從事教育工作逾45年，在英華小學任校長14年，她將於今年8月底榮休，她被稱為「史諾比校長」，源於她非常喜歡《花生漫畫》中的角色史諾比。 作為一所男校的校長，林浣心曾在接受《香港01》訪問時指出，男孩子較活潑、富有好奇心，因此她很喜歡教男校。她亦在校長室外設「林校長信箱」，裝滿學生寫給她的信件，每封信她都會逐一回覆。林校長曾透露，希望退休後能周遊列國，並探望以往曾教過的學生。

同為新任太平紳士的教育界人士，尚有兩位新任大學校長，其中香港大學校長、美籍華裔科學家張翔於去年7月17日上任；而香港科技大學校長、航天工程學專家史維則於去年9月1日上任，兩人擔任校長的時間均未足1年，已獲政府委任為太平紳士。

教大校長、中大醫學院院長、新界校長會會長獲銀紫荊

另外，有三位教育界人士獲頒授銀紫荊星章。其中，香港教育大學校長張仁良張仁良曾任多項公職，包括社會創新及創業發展基金專責小組首任主席、扶貧委員會委員等，他自2013年起擔任香港教育學院校長，教育學院於2016年正式升格為香港教育大學。

而香港中文大學醫學院長陳家亮本身是腸胃肝臟科專家，亦有協助檢討私營醫療機構的規管制度及公共衞生計劃，以及制訂醫學培訓課程以應對本地醫療人力需求。他剛於6月25日獲美國醫學資訊機構ExpertScape選為「研究亞士匹靈的全球頂尖學者」。在過去十年間，陳家亮撰寫的18篇文獻，於全球近5萬名學者發表關於亞士匹靈的研究當中，位列全球首0.062%，更是全亞洲之冠。