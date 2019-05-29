【校園天地】迦密柏雨中學：環保可以「彈」返嚟　彈性素食幫到你

因參與由YMCA主辦之「第19屆傲翔新世代全方位青年領袖訓練計劃」，進行主題為「環保與我」的專題報告，冀望藉此良機向全港市民推廣「彈性素食主義」（flexitarianism），為地球環保出一分力！

1) 其實什麼是「彈性素食主義」？

故名思義：有「彈性」地吃素——於大量食用植物性食物的基礎上，根據個人情況適度食用與儘量避免動物性食物（即使食用也以魚類為主），且儘量使用健康的烹調方式。一週一次已可（比如「Green Monday」的進行），最多也不超過三次，非常簡單、便於實踐！

2) 為什麼要推廣「彈性素食」？

於己而言，吸收更多蔬菜中的維生素C及魚肉中的不飽和脂肪酸更有益營養健康；亦有研究發現，經常食用素食的人癌症患病率遠低於經常食用肉類的人。

於市場而言，愈多人吃肉便要飼養愈多農場動物，需要愈多飼料。這樣會推高粟米、大豆和小麥在國際市場的價格，因此更多人加入素食行列亦能帶動整體食品市場價格下調。

於地球而言，多吃素能減少畜牧業帶來的碳排放量，進而紓緩全球暖化、海平面上升；而現時全球25%的淡水其實都是耗用於畜牧業及蛋奶業，全球超過30%農地用來種植飼料給農場動物吃，生產每一斤肉類需要幾十公斤飼料，變相消耗更多糧食。

依我們看，「環保可以『彈』返嚟，彈性素食幫到你！」平日只要多注意菜肉比例的攝取、有意識地減少進食肉類食品便能夠為共建美麗的地球環境出一分力，你與我又豈能袖手旁觀？

（內容由迦密柏雨中學提供）

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