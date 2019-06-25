【校園天地】翁祐中學於美國迪士尼動畫大賽奪亞軍揚威海外

致力STEAM發展、推動3D電腦動畫培訓的順德聯誼總會翁祐中學，早已被學界喻為「動畫少林寺」，該校學生最近再度揚威國際。四名中三學生黃煥然、曾梓林、游智軒、陳奕軒所製作的套3D電腦動畫作品《Stain》於本月初參加美國三藩市華特．迪士尼國際青少年動畫節大賽，並於比賽中獲得3D動畫國際組別亞軍，為該校連續三年在該比賽中獲獎。本年參賽者遍佈世界各地，動畫作品超過180套，作品來自包括印度、美國、英國、法國、德國、加拿大等多個國家，而位於天水圍的順德聯誼總會翁祐中學學生所製作的四套3D電腦動畫作品包括《Factory》、《Stain》、《Harass》和《Decision》均獲選從48套入圍作品中的最後6強，亦是這次比賽的香港唯一入圍學校隊伍，其中作品《Stain》更在比賽中勇奪3D國際動畫短片亞軍，揚威海外。

Stain Poster 。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

獲獎的動畫作品《Stain》是該校本年度以價值教育動畫為題的其中一部，作品以堅毅、努力不懈為主題，講述一名負責清潔的先進機械人在餐廳廚房正在清洗碗碟，由於機械人的電腦系統分析並偵測到碟子在清洗後仍然有污垢，故它運用設定好的不同方法去繼續清洗，務求把污垢清除，最後原來污垢是在機械人的眼睛鏡片上而不是在碟上，正當它以為完成清潔功夫時，一個意外令它把所有乾淨的碗碟全掉到地上，要從新開始，帶出一個意料之外的有趣結局。

從不愛家務中帶來動畫創作靈感

該3D動畫作品《Stain》為順德聯誼總會翁祐中學四名中三男生黃煥然、曾梓林、游智軒和陳奕軒共同所製作，他們用了半年多的時間，每星期花約15小時於課後培訓課程期間製作，而故事靈感是來自於在做家務時的親身感受。他們指出：最初老師給予我們一個題目「堅毅和努力」，而我們每天都會協助媽媽做家務，但其實我們最怕和最討厭的工作就是洗碗筷，雖然不喜歡，但我們都會堅持完成家務，於是在我們構思故事的過程時說笑如果可以找一個洗碗機械人代替我們洗碗便好了，但最終大家也覺得機械人是不能取代人類工作，因為它們都受程式所限制，不夠人類的思想變通能力的強。另外，由於老師剛剛教了我們一個故事創作手法就是「情理之內、意料之外」，故我們在故事最後為機械人加入一個意外結局。

著名PIXAR動畫師Kristen_Lester頒獎予3D短片國際組別亞軍中三黃煥然同學。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

獲PIXAR著名動畫師嘉許，連續三年獲獎

華特．迪士尼國際青少年動畫節今年是第六年舉辦，為國際著名動畫節之一。由位於美國三藩市的華特．迪士尼家族博物館舉辦，每年都會邀請相關動畫藝術家到場演講及擔任評審，大部分都是在國際著名動畫公司工作。今年的主禮嘉賓和總評審Kristen Lester是一名著名Pixar動畫師，她為2019年Pixar動畫短片《Purl》的導演，其他參與動畫包括《Finding Dory》、《Smash and Grab》和《Kitbull》等著名動畫作品。她亦是第二名執導Pixar動畫短片及第三名執導Pixar電影的女性導演。

評審指出動畫作品《Stain》在畫面渲染技術很好，同學能簡單有效地利用一個場景去描述故事，內容有趣和有創意，故事結局亦是意想不到，中三年紀有這個能力十分欣賞，故最終榮獲得3D動畫國際組別亞軍。這次是翁祐中學連續第三年於該大賽獲獎，去年由學生SHAH ANILA和劉穎儀製作的《Toy Train》獲得最傑出國際動畫獎。

學生感受

我們最初做好動畫的初稿時效果不好，因為主角是一個機械人，所以在動作上要做到有機械的感覺中又帶一點真人的效果，故初稿後做了大量修改。而打燈方面，我們也嘗試了很多次才達到這樣的畫面，但亦同時導致渲染時間很長。當中最困難的部分是製作洗碗碟機中的水特效，因為這是我們首次把水特效加入動畫中。

有幸獲得該校副校監翁國基贊助代表組員前往美國出席動畫節的組長黃煥然同學表示，這次是他首次到美國，並有機會參觀華特。迪士尼家族博物館，看到迪士尼動畫手稿，大開眼界。而且，他亦有機會把作品給予當地動畫師評鑑，互相交流。他說：「我英文不太流利，所以事前做了很多功夫，亦預備了很多問題，但見面時才知道該名迪士尼動畫師是香港人，令他作為香港人也感到自豪」。他又指：「比賽中的作品十分勁，在宣佈自己獲獎時十分驚訝和開心」。他覺得這兩年多在翁祐中學學習3D電腦動畫是沒有白費的，立志將來要製作更出色的動畫作品。

入圍3D短片Harass導演(左起)林軒聖、梁明亨、呂駿威、劉柏良。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

其他入圍作品

最後六強動畫作品《Harass》 導演: 林軒聖、梁明亨、呂駿威、劉柏良

《Harass》是一條關於尊重他人以及保持安靜的影片,在故事的開頭一個吵鬧的女士在深夜裏健身,但卻騷擾了她的鄰居。起初鄰居對她的騷擾感到無奈,但也没有辦法。隨着騷擾不斷加劇,鄰居終於作出行動。最終那名女士终於學會了安靜,更重要的是學會了尊重他人。

入圍3D短片Decision導演(左起)葉澤深、朱瑋麒、張尤。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

最後六強動畫作品《Decision》 導演: 葉澤深、朱瑋麒、張尤

在一個燈泡店裡，有三個燈泡，它們在決擇偷不偷全新的電路板。其中兩個燈泡選擇了偷竊，但主角否決了。最後，那兩個燈泡因貪心偷換了錯的電路板而被扔掉了。故事帶出誠實和要做出正確選擇的重要。

入圍3D短片Factory導演(左起)盧瑞燊、陳家旗、廖俊瑋。(順德聯誼總會翁祐中學圖片)

最後六強動畫作品《Factory》 導演: 盧瑞燊、陳家旗、廖俊瑋

工廠老闆發現生產時導致環境污染和破壞，最終他選擇放棄生產而保護大自然。

（內容由順德聯誼總會翁祐中學提供）

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