【校園天地】基督教香港信義會紅磡信義學校：經商之道

基督教香港信義會紅磡信義學校藉着全方位學習活動，安排多元化實踐為主的學習經歷，例如制服團體活動、義工服務、實地參觀及境外交流等，從觀察、體驗、反思和分享中，幫助學生建立正面的價值觀和態度，掌握各種生活技能。

+ 3 + 2

於二零一九年四月四日兒童節當日，香港寬頻「寬樂幫」近五十位義工到紅磡信義學校，透過互動遊戲讓學生體驗商業的營商情況，提升他們的表達及溝通能力的同時，令他們明白到經營不易，即使銷售員也需要時常面帶笑容。再者，具豐富銷售經驗的義工悉心引導學生學懂放膽與客人打招呼以及主動了解他們的需要，讓他們選購合適的產品。從活動及反思中明白無論做什麼工作都應以真誠為本，尊重及享受箇中的趣味。

義工們設置攤位遊戲，由初級銷售員培訓區開始，讓學生先學習簡單的自我介紹，然後對產品作簡單的描述和介紹。當學生逐步表達自如，便更進一步到中級培訓區，留心觀察所售產品的特點、功能和優惠，而最後就可以到高級培訓區，學習從他人的角度評量顧客的實際需要，推介合適的產品和服務予顧客。

活動中，學生變身成為銷售員，向扮演顧客的義工講解產品和服務，互動過程讓學生逐漸放下羞澀，放膽與陌生人對話。四年級馮靖雪同學表示，最初面對陌生人介紹自己和講解產品、功能時，難免會因為害羞而不敢說話。但經過不停的練習和訓練，令她自信提升，開始有條不紊，侃侃而談。

除了訓練學生個人表達及溝通技巧，是次活動亦能培養學生的創意思維和團隊協作能力。義工們向學生提出推介相架給醫生、燈泡給的士司機等有趣的任務，引起學生們熱烈的討論。學生八人一組，一同構思並制定出別出心裁的推銷方法，可見學生無窮的創意，以及無盡的潛能。

學校透過是次學習活動，除了能豐富學生課堂以外的經歷外，更能讓同學全方位裝備自己。就如六年級的學生所面對的升中面試，就正正需要學生有良好的語言表達和解難能力。張梓灝同學指出面試前需要認識自我，面試時就能介紹出自己的獨特之處，努力發展自己的長處，改善自己的短處；這次的活動令他眼界大開，縱然是從遊戲中學習，亦能將所學的應用在日常生活，懂得與人相處及溝通，留意身邊美好事物，分享學習和成長的喜悅。

（內容由基督教香港信義會紅磡信義學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com