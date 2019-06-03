【校園天地】雨川小學家長劇團　見證生命教育的美

小朋友往往都在遇到困難時不懂得如何解決，或遇到不如意的事而發脾氣。保良局雨川小學適逢訓育主題「情緒管理」，在去年五月由學校的故事爸媽團隊精心製作，為家長、學生演出生命教育劇場《愛生氣的小王子》。

（保良局雨川小學圖片）

憑著熱誠突破自己

以「愛生氣」來引入主題，教導孩子學習管理情緒。這故事顯淺易明，但劇目製作卻一絲不苟。整個話劇製作全由學校老師及家長共同努力而成。故事由團隊投票選出，再由編劇組負責改編故事內容、更有道具組、演員組等，連佈景、道具、戲服、配樂也是由團隊一手包辦。事前的細心準備，到正式演出時眾志成城，整個劇場甚有專業水準。這班家長義工從未受過專門訓練，卻是懷著滿腔熱誠，真心為推行生命教育而突破自己。

（保良局雨川小學圖片）

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香港版《狗狗天堂》

本年度，雨川小學的家長更組成「生命教育劇團」，將「台灣彩虹愛家生命協會」的劇目改編，成為香港版的《狗狗天堂》。故事講述一群狗兒，因為種種不同的原因被主人丟棄或離開了主人，繼而組成黑狗幫，開始了流浪狗的生活。黑狗幫遇上了堅決要找出回家路的小白狗，旅途中牠們互相扶持，慢慢學習改變。憑着愛與信心，牠們終於找到了主人，並且成為了一個更好的自己！

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（保良局雨川小學圖片）

家長們的「奇蹟之旅」

劇團團長為了改編歌詞、編排舞步，當中花了不少心血。從十月份開始，學校安排戲劇課程支援團隊，家長們開展了「奇蹟之旅」。從不懂跳舞、不善唱歌，到大半年後的今天，劇團成員已能在台上載歌載舞。過程中，他們遇到不少困難，但憑著對生命教育的熱誠，對孩子的關愛，對學校的支持，家長們都把難題逐一解決。家長們參與這次歌舞劇的演出，感動了他們的孩子。看著爸爸媽媽努力的排練，孩子更學會欣賞，學會體諒，這正是生命教育的美麗。

（內容由 保良局雨川小學提供）

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