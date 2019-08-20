香港卓越獎學金閉門頒給71學生　林鄭月娥：對年輕一代有所期盼

行政長官林鄭月娥今日（20日）主持香港卓越獎學金計劃頒獎禮2019，共有71名學生獲選為第五屆獎學金得主。林鄭月娥在致辭時表示，對年輕一代有所盼望，並相信他們能對香港作為一個具高度競爭力和多元化的大都會，作出長遠而重要的貢獻。 過往卓越獎學金計劃頒獎禮都有安排傳媒採訪，今日首次沒安排予傳媒採訪。

林鄭月娥在致辭時表示，對年輕一代有所盼望，並相信他們能對香港作為一個具高度競爭力和多元化的大都會，作出長遠而重要的貢獻。（政府新聞處圖片）

得獎學生將升讀境外知名大學

林鄭月娥在典禮上致辭時表示，因應過去四屆的獎學金計劃獲得社會各界的正面評價，計劃將於2019至2020學年起恆常化，作為政府培育年青人的常設政策。她表示對年輕一代有所期盼，鼓勵他們不斷開拓商業、創新科技、藝術文化、學術研究及香港的其他不同領域，亦相信他們能對香港作為一個具高度競爭力和多元化的大都會，作出長遠而重要的貢獻。

得獎者均在香港完成正規中學教育，當中包括修讀本地及非本地課程的學生。他們將入讀境外知名大學，當中56人升讀學士學位課程，15人升讀研究院課程。

得獎者選修的學科遍及多個範疇，包括法律、社會及自然科學、工商管理及科學、技術、工程和數學（STEM）等傳統學科，以及目前未有在香港開辦的課程，如藝術史與考古學、資訊體驗設計及電影研究（影像修復與保存）等學科。

香港卓越獎學金今日舉行頒獎禮，有71學生得獎。（政府新聞處圖片）

第五屆獎學金計劃競爭激烈，共有813名將於2019至20學年升讀學士學位課程或研究院課程的申請人競逐除了學業成績外，領導才能亦是考量因素。

教育局發言人補充，由於遴選程序仍在進行，在頒獎禮後或會再有申請人獲頒獎學金。獎學金計劃旨在資助本地學生在香港境外升讀知名大學，以期培養具備環球視野、國際網絡，以及一流教育水平的優秀人才，從而提升香港於全球化知識型經濟環境下作為亞洲國際都會的競爭力。