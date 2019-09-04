【校園天地】港澳信義會明道小學「開放日暨學習體驗課」

撰文：校園投稿
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如果你經過將軍澳景嶺路，便會看見一所偌大的千禧學校，鵝黃的校舍與對鄰一大片翠綠的山坡互相輝映，學校外牆掛了兩幅醒目的標語：“Rejoice in the Lord Always, Rejoice in Effective Learning”，原來是這所學校──港澳信義會明道小學的發展方向。
本校位於將軍澳彩明苑，鄰近港鐵站，創校至今已踏入 第十九年，並將於9月8日（星期日）下午舉辦「開放日暨學習體驗課」活動。開放日的活動豐富精彩，包括：學校簡介講座、學習體驗課、學科展覽創意攤位遊戲等，並設有禮品和小食。開放時間為下午1時至5時，遊戲券於學校正門入口派發。如果有興趣了解明道小學辦學理念及發展方向的人士，歡迎屆時蒞臨本校參觀，或瀏覽學校網頁及致電31294294查詢了解有關詳情。如有興趣參加學習體驗課，可於網上報名：https://forms.gle/4akFRyB1h2fouUAf6
港澳信義會明道小學網頁：http://www.hkmlc-mtps.edu.hk/
港澳信義會明道小學Facebook：好快樂@明道 https://www.facebook.com/hkmlcmtps1/
(港澳信義會明道小學圖片)
（內容由港澳信義會明道小學提供）
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