【校園天地】港澳信義會明道小學「開放日暨學習體驗課」

如果你經過將軍澳景嶺路,便會看見一所偌大的千禧學校,鵝黃的校舍與對鄰一大片翠綠的山坡互相輝映,學校外牆掛了兩幅醒目的標語:“Rejoice in the Lord Always, Rejoice in Effective Learning”,原來是這所學校──港澳信義會明道小學的發展方向。