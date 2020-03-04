【校園天地】愛秩序灣官小19-20年度單車同樂日暨學生單車繞圈賽

愛秩序灣官立小學近年致力推廣單車運動，自 2017 年起舉辦不少單車交流活動及比賽，本年度更聯同基督教香港信義會紅磡信義學校、福德學社小學、林村公立黃福鑾紀念學校、聖安多尼學校、慈雲山聖文德天主教小學及和富慈善基金李宗德小學,於一月十八日(星期六) 在愛秩序灣官立小學聯合主辦了一項名為「2019-2020 年度單車同樂日暨小學生單車繞圈賽」的大型單車活動，並得到和富社會企業、POLAR 香港、創意運動協會及何兆麟單車學校全力支持。來自 15 間小學,超過 200 位學生參加。

愛官崔校長代表大會致歡迎辭。(愛秩序灣官立小學圖片)

當日活動主要分為同樂日及單車比賽。同樂日活動包括騎單車的基本技術指導、道路安全練訓、新興創意運動推介及運動強度的關注;比賽則有團體性質的「繞圈賽」及個人計時的「齊出發」。繞圈賽方面則設男子甲、乙、丙組及女子甲、乙、丙組,共六個組別,每間學校可於每組賽事派出最多十名學生參賽;個人計時賽則由每組首十名齊出發,沿著賽會指定的路線進行指定圈數。除各組別的個人及團體獎項外,各參賽學校更可角逐六項大奬,包括專業車隊大獎、最佳士氣大獎、全情投入大獎、 積極參與獎、反應敏捷獎、安全騎行獎。

大會向全體參賽者講解賽程安排。(愛秩序灣官立小學圖片)

活動當天,賽道上除了煞車聲,就是來自啦啦隊四方八面的吶喊助威。賽場內的緊張氣氛與場外同樂活動的歡笑聲,形成強烈的對比。一場場精采的賽事,加上一幕幕既緊張又刺激的追逐場面,為師生及家長帶來不一樣的刺激。就讀愛秩序灣官立小學五年級的劉晉廷不單是連續兩屆「繞圈賽」及「齊出發」的雙料

冠軍,更以最佳時間完成賽事,創下連續三屆奪金的佳績,更帶領得男子乙組勇奪團體冠軍,當選為傑出運動員。經過一輪激戰,賽果如下：

愛官劉晉廷同學帶領全體運動員宣誓。(愛秩序灣官立小學圖片)

這次活動得以順利完成,全賴超過 100 名裁判、工作人員及愛秩序灣官立小學家長義工隊在短短四個半小時內,共處理近 400 圈賽事。雖然在香港推動單車活動往往受場地及資源所限,但是主辦機構期望透過「2019-2020 年度單車同樂日暨小學生單車繞圈賽」不單能讓學生互相切磋交流,增進友誼,更可以鼓勵更多家長、老師、校長、各界社會人士及機構一起推動單車運動及道路安全。我們期望在不久的將來,單車項目能夠躋身香港學界體育聯會賽事之列。

（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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