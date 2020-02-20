【校園天地】DreamStarter ・停課不停夢

新型冠狀病毒疫情在香港的情況仍然持續，令學校延長停課至不早於3月16日復課，很多中小學的教學進度以及課外活動都受到不同程度的影響。DreamStarter(啟夢者計劃)於各校內的一連串課堂亦面對同樣影響，究竟如何讓學生在停課期間仍可"追夢"？在困難中仍能找到其他新機會？

疫境自強 善用科技

早於春節假期前，大部份參與DreamStarter計劃之學校的夢想組別已經順利完成了他們的募資活動(Kids Pitching Tour), 過程中不少組別都募集了物資及專家等去協助他們實踐夢想。如順理成章，假期後各夢想項目的組員就可以進行外訪參觀，與夢想支持者(DreamBacker)等人士或機構作進一步會面及交流。

如今面對疫情無法如常外出活動師生又可以怎麼辦？DreamStarter計劃其中一項重點推動的軟技能，就是提升學生的解難能力(Problem Solving)， DreamStarter共同創辦人及主席黃岳永教授以身作則，帶領課程計劃團隊以參考大學線上學習的模式，短時間轉化課程以切合中小學需要，讓線上學習變得可行。

(DreamStarter圖片)

技術支援上，今次DreamStarter很高興與思科(香港) (Cisco HK)合作，透過Webex Meetings 其網上會議程式，於每星期指定時間推行一節網上DreamStarter課堂，為學生帶來實用的技巧性學習(Skill-based Learning)，並將邀請不同夢想支持者(DreamBacker)作專題分享及交流。

有趣互動網上體驗 成創新學習趨勢

(DreamStarter 圖片)

學生可安在家中進行線上課堂，與主持及其他同學互動交流。

DreamStarter首次線上課堂主題以認識線上會議工具及會議準備和技巧為重點，讓學生對現有的工具程式有一個整體概念，以及簡單比較不同工具的優點及使用方法。好讓他們學識新科技後可以好好運用，去關心夢想計劃的受眾對象, 例如老人院的長者，又可與自己的組員或DreamBacker安排線上會面，交流資訊。

(DreamStarter圖片)

主持在講課其間，不但可與同學互動更可同步分享其他工具版面。

(DreamStarter圖片)

過百位來自21間參與DreamStarter計劃的同學，準時齊齊線上學習。

對於有過百位同學的主動參與，而且更有家長陪伴子女一起進入課堂，DreamStarter團隊都感到非常鼓舞，並感謝各校方事前與家長的協調和溝通。縱使學生剛學習用程式都需要少少適應的過程，但從視像畫面看見他們的每一張笑臉，以及測試家中電腦咪的聲效以及鏡頭等的情景，感覺有趣又認真。值得一提，Webex Meetings網上會議程式於整個40分鐘的課堂中一直處於非常穩定的狀態，讓大家都有個很好的使用經驗。

DreamStarter線上課堂會持續至學校復課，期望透過每星期短短1節的課堂時間，除了為學生帶來不同知識，亦希望為他們帶來多點鼓勵，多點互動，多點愛！