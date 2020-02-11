【校園天地】仁濟醫院趙曾學韞小學踏向夢想的一步

趙小每位同學皆是敢夢敢想，經過三個多月的準備，本校學生透過DreamStarter聯校兒童夢想募資日向各界推銷他們的夢想項目。學生們雖然年紀輕輕，但也有無限創意，他們「從零開始」，希望將夢想變成可行的現實。募資日中，每位同學皆戰勝了在台上的膽怯，竭盡所能透過話劇、匯報等方式站在屬於他們的舞台上向不同人士募集資金及技術支援，一步一步向夢想走近。實踐夢想的過程雖充滿挑戰，但趙小學生無畏無懼，勇敢實踐，期望為社會出一分力。

在這個敢夢敢想的旅程中，同學們首先擬定夢想項目，搜集資料，再為夢想尋找物資、技術及資金上的協助。本校四年級生究竟有甚麼夢想呢？

1. 「帽」超人

因香港天氣炎熱，戶外清潔工人工作時較熱，故同學希望設計一頂帽，並配合「太陽能風扇」功能，幫忙散熱。帽子由艾草製造，有驅蚊蟲、清潔空氣，緩解皮膚痕癢等功用。當有陽光時，便有自動送風及噴霧水協助清潔工人散熱。

2. 「退熱仙」

同學們留意到學校雨天操場炎熱的問題，希望利用微型電風扇及灑水器發明一個智能降溫裝置代替學校現有的風扇，降低操場的溫度，減低風扇帶來的噪音，令趙小的同學們可在一個舒適，涼快的環境下活動，同時亦希望可希望可藉此提高同學們節省能源的意識。

3. 環保能源運動儀

趙小同學從保護地球及校園兩方面出發，了解到空氣污染問題日益加劇，氣候變化所引發的自然災害亦轉趨嚴重，同時本校部分學生運動量不足，他們於校外的飲食習慣亦不太健康，故希望以一石二鳥的方法同時解決兩組問題，固產生設計能源運動儀的想法。

4. 交通小提示程式

本校同學希望可減少市民衝紅燈的情況，故設計一個應用程式作交通燈提示，提醒低頭看手機的市民大眾注意安全。交通小提示程式透過感應附近交通燈的訊號，改動安置在地上提示燈的顏色，藉此提高大眾過馬路的安全意識，並減低交通意外發生的機會。

5. 多功能環保回收箱

趙小同學留意到學校有很多可回收再用資源，故希望製作一個多功能回收箱，利用機器及人工智能等方法分辨物品，一次性回收塑膠飲料、廁紙筒、報章等物資，為環保出一分力。亦會製作環保海報作回收箱外部裝飾，希望可藉此增加大家的環保意識。

6. 反潮流玩意

趙小同學留意到現今學童只顧利用平板電腦玩電子遊戲，故希望他們可以親自動手利用不同的環保物料製作出一些古代玩意，既環保又可讓同學接觸老一輩的玩意。希望各界人士踴躍支持小學生的夢想，讓他們變成現實！

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（內容由仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

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