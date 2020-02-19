【校園天地】仁德天主教小學第一次Dreamstarter兒童募資日

籌備了3個月，仁德天主教小學的Kids’ Pitching Day 在2020年1月9日召開了。作為第一年舉辦的學校，本校的師生對這次兒童募資日非常重視。各組在選定主題、方向、內容中不斷修正、改良。

在募資日前一星期的綵排中，各同學仍在埋頭苦幹，不時「加班」記台詞、走位、製作物資等，由於這是我們的第一次體驗，在綵排中大家也非常緊張、不知所措，忘了台詞、走錯位、忘了用道具、背台等不時出現，讓老師十分擔心。

不過，在各人的鼓勵及集體的努力下，在募資日當天，學生們好像脫胎換骨似的。從接待嘉賓家長、上落台、交咪、表演等均由他們自己安排，而且所有參與的同學也信心十足、充滿自信，使出席的嘉賓、家長等眼前一亮。出席的家長們異口同聲的示自己的孩子改變了不少，變得積極、有自信了。此外，當天到場的嘉賓多達8名，他們給同學們不少寶貴的意見，讓同學們明白同理心、從不同角度思考的重要，同學們表示獲益良多、很喜歡Dreamstarter活動，並會為實現助人的夢想努力下去！

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（內容由仁德天主教小學提供）

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