【校園天地】宣基小學（坪石）因有夢想而偉大 　小學生可成偉人

基督教宣道會宣基小學（坪石）本年度加入了DreamStarter啟夢者計劃。宣基（坪石）著重學生在六年的小學生涯中，除了學習知識，更能透過「服務」學習，學會自我管理和服務他人，將來可以為社區，甚至為社會作出貢獻。

本校位於舊區坪石邨，區內長者甚多，學校旁邊也有一間空置校舍，在不久的將來，會成為盲人工廠重建計劃的臨時廠址。有見及此，本校學生在DreamStarter啟夢者計劃中，聚焦長者及視障人士成為關心對象，嘗試踏進他們的世界，了解他們的需要；以幫助長者及視障人士解決生活中大大小小的困難，成為了宣基（坪石）四、五年級學生們一個個服務他人的夢想。

「整部時光機幫長者回復青春咪解決晒所有問題！」

DreamStarter啟夢者計劃的體驗式學習中，導師的角色已由一位傳道授業者轉換成為一位促導者（facilitator），促進學生就著所發現的問題一步一步尋求解決的方法，包括搜集資料、親身體驗、訪問，了解社會實況，構思夢想計劃等。

起初，學生總會天馬行空想出一步登天的計劃，有位四年級學生覺得長者有各種生活煩惱都是因為年老造成，提出 「整部時光機幫長者回復青春咪解決晒所有問題！長者就不會行動不便、腰酸背痛」。 這時，導師不會否定學生的想法，會選擇引導學生思考，邀請學生分享計劃的構思、請學生分析完成一部時光機需要的資源和可行性。最後學生想到，「歷史中那麼多天才用盡一生都製造不到時光機，我們用一年時間應該也不能製造」，決定轉為設計方便長者行動的產品。老師亦鼓勵學生，不用放棄「時光機夢想」，如果有決心想做，將來學習和升學可向科學出發，只要努力嘗試，說不定「你」就是發明時光機的偉人！

眾裡尋「它」的困難， 視障人士身同感受

學生們的夢想計劃已到了眾籌的階段，剛剛的1月18日，同學們帶著自己的夢想計劃，到了DreamStarter夢想募資日的台上，向政商學界不同DreamBackers以及大眾分享和募資，同學們得到了許多意見和幫助，他們的夢想得到認可，甚至感動了台下的聽眾。

「眾裡尋它 Easy Job！」是其中一組五年級同學的夢想計劃，在募資日得到同為視障人士的DreamBacker大力讚許，表示身同感受。同學對視障人士「尋找東西」的困難有深刻印象和抱負，一次分享中，視障受訪者提及自己曾經試過因時間趕急胡亂擺放東西，事後花了很多心力才能找回物品。另外，平日家中擺放衣服的位置，一般只是憑着記憶分類，偶爾忘記自己定下的規律，也會帶來不少麻煩。因此，同學們經過多番親身體驗、積極嘗試，設計了「眾裡尋它 Easy Job！」夢想計劃，希望在平凡的常用家具中添上心思，製作智能收納櫃，具備辨識和發聲功能，視障人士利用點讀筆觸碰智能收納櫃上的分類名牌，就會發出聲音讀出櫃內物件是甚麼，協助視障人士更有效整理個人物品，輕易地「眾裡尋它」。

想進一步了解宣基（坪石）的夢想項目或提出意見，歡迎瀏覽 https://dreamstarter.collaction.hk/hackathon/submission/38/

（內容由宣基小學（坪石）提供）

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