【校園天地】100%「自主學習」 佛教黃焯菴小學學生「自由尋夢」

課堂學習，切忌單向、被動無交流，是故「自主學習」從來是學生趨之若鶩的學習模式。慶幸學校今年引入了鼓勵同學走入社區尋夢的「啓夢者計劃」(DreamStarter)，並成為港島區首間讓學生「自由尋夢」的小學。期以一年，將旁人以為同學在「癡人說夢」的計劃，從構想、設計、募集資金、尋求技術支援，進而投產等強化設計思維及企管訓練的步驟大膽實踐，正好貫徹學校今年的學習主軸──「樂學•樂玩•樂成長」。

同學就「募資日」除準備了「電動掃地車」設計圖外，還計算了成本及拍攝了介紹短片，務求籌募更多發展資金。(佛教黃焯菴小學圖片)

企管訓練初體驗 陳述意念贏贊助

日前，一個寫上了Dream of a Better World字句的藍色大氣球，降落到學校的有蓋操場，為今年參與了走入社區尋夢DreamStarter計劃)的五年級同學打氣。同學於當天首次走到台上，就各自組別：「電動掃地車」、「智能貓仔樂園」、「環保服裝Catwalk領先鋒」和「耆樂獻愛心」等。四個計劃意念向來自商界的企業精英大膽陳述，以望取得他們的資金或技術支援，這也是訓練同學成為未來企業家的一次難能可貴的寶貴經驗。

果然，四組同學最後也不負眾望，戰勝了站在台上發言的心怯，順利完成了「募資日」的目標，為日後進一步實踐夢想而努力。其中，以矢志為清道夫減輕工作而觸發起「電動掃地車」設計的同學們，便成功取得相關業界的青睞，該企業除了資金贊助還提供實質的技術支援，如同為他們注入一支強心針。

(佛教黃焯菴小學圖片)

五年級同學透過四個不同方向的構想，為Dream a Better World賣力。 (右)同學上台向企業精英陳述設計方案。(佛教黃焯菴小學圖片)

全方位生活學習 拓寬思維長知識

這組五年級同學，由擔當協調者（facilitator）角色的梁老師引領他們一同尋夢。在她指導下，同學們都有明確分工，並因應各人性格特質擔當著如文書整合、對外聯繫、繪圖設計等不同工序。已先後為籌集資金撰寫過募款信；身體力行嘗試到校外打掃，再特地採訪清道夫以優化設計。現階段亦完成草圖設計，並由黎徹同學把構想以筆觸表達，設計圖的精細畫工，媲美專業設計師。連月來大夥兒又學習透過動手組裝可載人的電動高卡車，從而了解箇中的機械驅動和電力原理。而最後的駕駛練習，更會學到駕駛者與道路使用者應有態度和安全意識，為日後把自家設計投入生產作好基礎培訓。如此貼近生活的學習，難怪同學們都投入非常。從中不但學會了溝通協作、解難技巧、批判思維和自我管理的重要性，還為隊伍「從零開始」逐步將概念演變成「實相」的進程感覺充實，揚言這跟傳統學習模式有趣百倍，也間接把21世紀該當具備的應變能力全數學以致用。

優化社區3構想

「電動掃地車」外，學校尚有三個組別，分別針對著長者、動物和環保層面衍生出不同優化社區的構想，詳情如下：

【耆樂獻愛心】

長者有時為免打擾子女，部分人晚年都無奈落得孤單過。同學在一次探訪長者中心的經歷中，體會到他們其實十分渴求人家的關懷。於是便想製作一些環保小手工送給他們，並多與他們聊天及關懷。亦希望藉着製作小手工，提升環保意識。日前，他們便一同參與裝飾創作，目的是加強大家的美學意識，為他日討喜長者而設計的小手工做事前準備。

(佛教黃焯菴小學圖片)

【「環保服裝Catwalk領先鋒】

浮華世界，人所擁有的衣物數量遠超出實際所需，既浪費也欠環保。同學便希望透過Dreamstarter 計劃，了解二手衣服與環保和貧窮的關係，也會身體力行去製作環保時裝，利用catwalk向浪費服裝的社群宣揚珍惜衣服的環保訊息。於是，日前他們先跟從導師學習裝飾面譜的藝術創作，又親身參觀了坊間慈善團體開辦的精品店以了解舊物回收、分類及銷售的所以然，為日後縫製二手衣物作準備。

【智能貓仔樂園】

話說同學上學時，看到流浪小貓在東院道徘徊，牠們身形瘦弱，活像很需要照顧。為此就觸發同學希望為貓咪們提供一個安全又有零食供應的樂園，既為花貓提供容身之所，又能促使人類和動物之間和平共存。而在同學構想的小屋內，將具有CCTV、智能風扇、自動餵食及飲水機和動物小玩具。也希望上述提及的功能全由太陽能驅動，以支持再生能源。

有關上述四組的計劃詳情，歡迎瀏覽以下連結

：https://www.collaction.hk/hackathon/submission/43/

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（內容由佛教黃焯菴小學提供）

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