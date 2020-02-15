【校園天地】川劇變臉掀序幕　泰伯學生華服巡禮

歲末年終喜迎鼠年，吳氏宗親總會泰伯紀念學校於2020年1月21日首次舉辦了「中國文化日」，一眾師生當天都穿上華服迎新春，並透過參與一連串饒富意趣的活動認識中華文化。當天節目豐富精彩，包括變臉表演、動手做民間工藝、品嚐傳統小食等等。學生們表現得興奮雀躍，校園內充滿歡笑聲，為新一年留下美好的回憶。

校長和老師們和變臉大師來一張大合照。（吳氏宗親總會泰伯紀念學校圖片）

「重頭戲」川劇變臉表演

鑼鼓聲一響，為這次「中國文化日」打開序幕。「打頭陣」的有川劇變臉表演，同學們剛進場已經情緒高漲，期待着演出者神秘和精彩的表演。台上的講者先介紹有關變臉的歷史和如何欣賞變臉，演員在不換場情況下，在一剎那間變出臉相，表達劇中人物的內心起伏。隨後，學變臉超過十年的表演者出場，瞬間變出多款面譜，技驚四座，同學們都拍手歡呼，將現場氣氛推到最高。除了即場表演，學生更有機會親身體驗，走到台上學變臉，寓學習於娛樂，認識變臉藝術的瑰寶。

巧手製民間工藝和嚐小吃

緊接着的有民間工藝工作坊，當中包括製作繩結、麵粉公仔和皮影戲道具。其中，在繩結工作坊中，導師先介紹繩結是傳統民間裝飾品，有如意吉祥表示祝福的意思。導師之後教學生用繩編成蜻蜓，看似簡單的步驟，但在製作時卻一點也不容易。經過一輪指導

後，同學們都完成製成品，他們都立刻將繩結掛在身上，欣喜若狂。

來到壓軸環節，同學們有機會到操場品嚐民間小吃，例如龍鬚糖、叮叮糖、麥芽餅等。看到垂涎三尺的美食，同學們都趕緊到攤位前排隊，希望可以大飽口福，嚐嚐平日少吃的食品。同場亦有由中國文化研究院借出的、有關傳統節日的展板、各科有關中華文化

知識的攤位和猜燈謎，讓同學邊吃邊玩。

全日多姿多采的中國文化日，令師生們都玩得樂而忘返，相信都為學生們留下美好的印象，並從中認識了博大精深的中華文化。

+ 4 + 3 + 2

（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com