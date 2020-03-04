【校園天地】班際激戰　跳出課室　解難學習　兩者兼得

本年度港澳信義會明道小學主題學習以「STEM奇兵遇上包青天」為主題，利用包青天屢破奇案的故事，讓同學認識中華文化、培養STEM探究精神及正向思維。

(港澳信義會明道小學圖片)

為配合主題學習全校師生在12月份舉行了一個「STEM編程解難遊戲日」。當天兩位同學化身為拯救地球的隊長，分別是Captain Floralina及General K擔任活動主持，邀請明道的STEM奇兵(全校同學們)透過動手製作機械車裝置、解難遊戲及班際比賽等，共同體驗STEM的學習樂趣。解難遊戲主要分為四大項目：快穩宅急便、樽蓋大格鬥、彩繪點陣圖（不插電遊戲）及怪獸公司（不插電遊戲）。

同學們十分投入參與，打氣吶喊聲響徹整所學校，氣氛熾熱非常，相信同學們一定既開心愉快之餘，也能從中體驗STEM教育帶來的樂趣。

當天比賽短片︰

Captain Floralina賽規講解(低年級)︰

https://youtu.be/VydMwu2ShWQ



General K賽規講解(高年級)︰

https://youtu.be/_3isW_rFLEI



「快穩宅急便」比賽精彩片段(低年級)︰

https://youtu.be/8EOJRUPnLcU



「樽蓋大格鬥」比賽精彩片段(高年級)︰

https://youtu.be/U0brered8j8

（內容由港澳信義會明道小學提供）

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