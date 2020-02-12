【校園天地】寶血會培靈學校60周年校慶開放日　體驗海陸空STEM

寶血會培靈學校創校歷史悠久，屬北區唯一的天主教小學。學校於2019年適逢六十周年誌慶，特於2019年12月13日舉辦了「主愛在培靈」校慶六十周年開放日活動。當天節目多姿多彩，其中以「STEM海陸空體驗館」最具創新元素。體驗活動除了有遊戲「拯救海洋大行動」外，亦有「動力小車D.I.Y」及「航空遊戲挑戰區」。當天活動最刺激的，就是讓來賓有機會駕駛「筋斗雲高卡車」，穿梭於操場之中，體驗學生的STEM創作成果！

（左起）家長校董胡嘉麗女士、校友校董王永強先生、 教育局北區總學校發展主任麥婉宜女士、耶穌寶血女修 會總會長鄺麗娟修女、校監黃麗貞女士、校長陳靄媚女 士，合力將色彩注入校慶口號，為開放日揭開序幕。（寶血會培靈學校圖片）

「STEM海陸空體驗館」

開放日展出了中、英、數、資訊科技、視藝及STEM的學生作品。當中，「STEM海陸空體驗館」分為三大遊戲，各自具備了Micro:bit x Scratch編程、設計與製作、機械操作的元素。

陳靄媚校長與開放日服務生。（寶血會培靈學校圖片）

海——「清潔海洋大行動」

學生利用Scratch編程，將遊戲畫面設計為海洋及船身。海洋會隨機迎面飄來不同的物件，例如塑膠飲管、爛靴子、牛奶盒等海洋垃圾，也有海洋生物如蟹、海龜及魚等。當船身觸碰到垃圾，即代表已經執拾垃圾，遊戲會加一分。相反，不小心碰到海洋生物，則會扣一分。學生編寫此遊戲時，需要運用邏輯思維，利用「如果……那麼」的編程方塊去完成。此外，學生利用紙皮，製作真實的船身，讓玩家更具投入感。而遊戲需要一個舵盤來控制船身移動的方向，學生製作了真實的舵盤，接駁Micro:bit主機板的體感輸入，造出體感遊戲操控遊戲主角的效果。

陸——「動力小車D.I.Y」及「筋斗雲高卡車」

有沒有想過怎樣能夠不用電池，卻可令模型車前進﹖「動力小車D.I.Y」就提供了不同動力來源的模型車，讓小朋友設計與製作！包括利用反作用力量的汽球車和橡筋車、利用同極相拒的磁石車、利用風力推動的風帆車……小朋友更嘗試於賽道上進行測試及改良，探究氣氛熱烈，創意盡展。

此外，學校不同年代的畢業舊生組成支援團隊，協助現屆學生親自設計及製作「筋斗雲高卡車」，意味薪火相傳、承傳學校「奮志力學 服務人群」之校訓。全車由零件開始組裝，每組螺絲及接駁位置需要經過學生思考和判斷，尤其是座椅與腳踏位置的位置是否適合人體動作，齒輪大小配搭對於省時或省力之取捨等。高卡車曾經參與「TVB全港學界STEM創意大賽」，並獲得獎項，於開放

日當天亦給予機會小朋友駕駛。小朋友駕駛高卡車穿梭於操場之中，十分刺激！

空——「航空遊戲挑戰區」

學生在遊戲中需要計算飛機重量、機翼大小與飛行效能之間的關係，然後操控飛機到達終點。不止玩家覺得緊張刺激，連旁觀者都忍不住給予意見呢！