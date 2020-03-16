【差餉租值】夾公仔店逆市擴充　視租金跌為機會：每間舖都賺錢

本港去年經歷反修例示威浪潮，現時又面對俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，市面上不少店舖均面對倒閉危機。 正當業界叫苦連天，夾公仔機店舖卻大行其道，多區商場、甚至旺區地舖均不乏其身影。記者於3月初巡視多個旺區，於旺角、銅鑼灣及尖沙嘴的二線街道均有多間夾公仔機店進駐地舖。 根據差估署最新的差餉租值結果，有夾公仔店的舖位租值下降超過一成。有經營夾公仔店舖的店主說，受疫情影響旺區地舖租金紛現跌價，認為現在正是擴充好時機。他們又指，現時人流雖有減少，但可透過宣傳活動等吸引客流，「每一間舖都賺錢。」 （2020年差餉租值重估系列之二）

「Take Me Out」於2018年年底創立，至今有6間分店。（張浩維攝）

市況轉差，不少大型鎖鎖店紛紛在旺區離場，舖位租值連帶下滑，但夾公仔店仍然大行其道，更有夾公仔店承租前身是連鎖店的旺區舖位。記者在本月初到旺角、尖沙嘴及銅鑼灣區，於部分二線地段有多家夾公仔機店舖，當中不乏地舖，有公司更於銅鑼灣租用樓高三層的巨舖。

根據差估署最新的差餉租值結果，《香港01》抽查部分夾公仔機店舖，在8間店舖中，有舖位的租值下降超過一成，但仍有五間租值仍然可維持水平。

有夾公仔店租用銅鑼灣區三層巨舖。（張嘉敏攝）

租值估算維持水平

夾公仔店舖林立鬧市，「Take Me Out」於2018年年底創立，至今有5間分店，其中兩間位於地舖，分別於元朗及紅磡區。根據差餉署的數據，兩間分店租值未有變化，紅磡分店至今的租值維持在79.2萬元。

創辦人之一的張先生說，現時以每月約4萬元租用紅磡地舖，租金較其他分店高。不過，由於地舖能夠24小時營業，加上正對攘往熙來的大馬路，收入亦相對較高；高峰時期每月收入達10萬元，就算現時受疫情困擾，每月仍有約7至8萬元收入，「從來無試過收支平衡，每一間舖都賺錢。」

創辦人之一張先生說（左），疫情下每月仍約有7至8萬元收入。（張浩維攝）

二人坦言仍計劃於旺區開設地舖分店。（張浩維攝） 疫情下生意額反升 疫情持續，零售業持續放緩，部分旺區街道更湧現空舖。面對疫情，生意額曾經下跌超過七成，但他們透過舉辦活動，包括免費夾公仔、教人夾公仔等，成功令生意額上升，當中部分日子收入更高達4至5萬元，甚至較疫情發生前高逾八成。

店主：市場開始飽和

另一名創辦人利先生說，要訣為肯用錢辦推廣活動，並須了解市場需要，如以日本版公仔、盒裝模型迎合客人所需，「做生意有疫情梗係辛苦，但最重要諗方法解決問題。」市面上不少夾公仔店以「台主」模式營運，即將夾公仔機外租予他人。他們透露，店內一半夾公仔機為自己營運，另一半則租予「台主」。他說「台主」模式可為店舖增加人流，「無一個營運方法可以有台主模式咁有人氣。」他解釋，台主屬客源之一，加上他們平日到場執貨亦有助增加店舖人流。二人又認為夾公仔店競爭激烈，但市場已開始飽和，處於汰弱留強的階段，有信心能夠繼續發展。

逆市下擴業務

本港相繼經歷疫情及社會事件，不少人形容作「雙重打擊」。不過，二人卻視之為機會，坦言仍計劃於旺區開設地舖分店，他解釋，反修例運動前多區均出地舖租金均下調，「好多（下跌）超過一半，20萬跌到8萬都有，依家先要係最旺最多人的地方開。」他們更分散業務，投資超過300萬元於大角嘴開設餐廳。他們指，反修例運動及疫情令不少連鎖店倒閉，「當熱下身預備定疫情過後的暢旺。」