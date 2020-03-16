【差餉租值重估】屯馬線通車老店嘆無助生意　領展商場租值反增

屯馬線一期於已今年情人節（2月14日）通車，啟德及顯徑站兩個新站正式啟用。新鐵路線方便兩區的居民出行。《香港01》抽查顯徑站附近的店舖，發現在最新租值中，領展的顯徑商場有舖位增5%。 不過，受疫情打擊，即使港鐵通車，一眾商戶的生意仍然無法受惠。在商場經營30年文具店的老闆說，近期受疫情影響人流漸減，上月生意更跌近三成；而在顯徑經營數十載的茶餐廳老闆則說，現時區內人流不單無增加，「生客」只得一兩個，生意更比沙士更差，「再加租就做唔到，頂得幾耐得幾耐。」 （2020年差餉租值重估系列之四）

屯馬線一期於已通車，啟德及顯徑站兩個新站正式啟用。（資料圖片／羅君豪攝）

2020/21年度的估價冊約有256萬個評估項目，涉及335萬個物業單位。差估署估算，非住宅物業的重估應課差餉租值平均跌幅約4.2%，當中以鋪位及商業單位跌幅最大，勁跌9.2%。

領展商場舖位租值升5%

重估的應課差餉租值下跌，記者抽查部份顯徑店舖租值，卻發現領展的顯徑商場中，有舖位租值增5%。至於港鐵站附近的村屋及小店，即使屯馬線一期通車，仍然無法帶動附近一帶的舖位租值，與去年度相比，有店舖的租值下跌5%至5.4%。

在顯徑商場經營文具店的林先生說，上月生意跌近3成。（王潔恩攝） 加租最高六成 30年文具店：做唔到都係要走 林先生在顯徑商場扎根30年，一直經營文具店。他說，近期受疫情影響人流漸減，上月生意更跌近三成，「以前過年後，小朋友逗完利是錢買玩具，今年少咗好多，啲貨（玩具）擺到依家都無郁過，以前一開完年就無曬。」他又說，現時學生停課，連文具都無人問津。 他表示，自領展接管商場後，每次續約都會被加租，加租幅度高達四至六成，「無得擔心加唔加租㗎啦……做唔到都係要走，無得講捨唔捨得。」翻查該文具店舖位，租值雖然在19/20年維持35萬元，並未有增幅，但本年度已升至37萬元，增幅達5%。

羅先生在顯徑經營茶餐廳18年，他稱鐵路開通無助帶動生意。（王潔恩攝）

鐵路開通無助人流 生意比沙士更差

茶餐廳老闆羅先生在顯徑經營茶餐廳18年。他說，雖然鐵路開通，但人流卻無顯著增加，直言：「得一兩個生客，邊有外來客？」

他說，自去年年尾起生意已下滑，近期生意已大受打擊，由於無人夠膽外出吃飯，平均每日生意額少5,000元，情況比沙士更甚。他又指，餐廳不少員工都是工作十至八年的「老伙記」，故不忍減工人或裁員，現時市道差更不敢加價，直言：「再加租就做唔到。」

另有餐廳指，現時「伙記多過客」，加上顯徑無景點，即使鐵路通車仍然無法吸引人流，反而方便區內人士外出。

店舖生意未能受惠，但翻查沿線的樓盤租值，啟德站附近的私樓單位未有變化；而在鐵石山星河明居中，更有單位的租值下跌2.9%。