【差餉租值重估】台式飲品店續佔旺區　疫情難應對　老闆：未回本

本港近年大興台式飲品店，熱潮至今未退，鬧市中仍不乏大小品牌的分店。《香港01》於月初巡視銅鑼灣及旺角區，發現台式飲品店於旺區承租力高企，於銅鑼灣渣甸街更有5間不同品牌的台飲店。 不過，有在旺角經營茶飲店的負責人稱，自去年11月起店舖生意額下跌，疫情爆發後雖獲業主減租，但僅能達到收支平衡，要從其他業務收入支撐，更考慮結束營業，「未回到本，都無賺過錢。」 （2020年差餉租值重估系列之六）

近年台式飲品店大行其道，不少店鋪進駐旺區。（資料圖片／高仲明攝）

台式飲品店租值於去年升幅介乎4.8%至44%，其中銅鑼灣登龍街的東喜茶及旺角花園街的天仁茗茶分別按年上升一成及四成。

台茶店租值錄跌幅

不過，根據差估署最新的差餉估值顯示，台式飲品店的升勢不再，租值跌幅高達4.3%至15.1%，當中以現為利園山道的圓圓小姐跌勢最高，就連去年勁升四成的花園街天仁茗茶，最新亦錄得4.3%的跌幅。

市況及租值下滑，不少店舖只能被逼離場或結業，但茶飲店承租力仍然強勁。記者於3月初巡視銅鑼灣區及旺角區，台式茶飲店仍然佔據鬧市街道。於旺角登打士街一帶茶飲店仍然成行成市，於廣華街、花園街一帶有超過10間茶飲店。

市況變差，不少商店只能減價或結業，但台式飲品店仍然繼續佔據了多個旺區。（黃舒慧攝）

旺角茶飲店受雙重打擊 最低月入僅8萬元

於廣華街茶飲店「皇茶」，根據差估署資料，下年度的租值估算為73萬元。負責人Jessica稱，店舖生意自反修例運動開始後轉差，「長期會有警車停泊，又試過係附近放催淚彈，」她憶述每月生意額一度僅得約8萬元，剛好夠支付每月7.8萬元租金。幸得網民發起「黃色經濟圈」，令生意額回升，不過疫情爆發令生意再轉差，現時僅能做到收支平衡。

業主曾分別減租一半及提供七折優惠，措施將至下月，她估計業主未必會再減租，雖體諒業主做法，但由於生意欠佳，一度考慮結束營業，「呢間舖未回到本，都無賺過錢。」受疫情影響，有不少餐廳均開拓外賣市場，Jessica坦言受人手所限，加上外賣影響品質，故未有特別發展外賣。談及未來，她不禁哽咽，坦言受社會情況影響，無心思再辦推廣活動，僅盼能盡力支持下去。

渣甸街共有5間台式茶飲店，競爭激烈。（張嘉敏攝）

銅鑼灣競爭激烈 一條街4間店相連

至於銅鑼灣渣甸街，一條街仍然有5間台式茶飲店，當中除原有的老虎堂、幸福週末外，其餘3間均為新進駐的品牌。當中於渣甸街30號的新進駐品牌「青茶萃萃」，店舖前身為藥房。根據差估署數據，該舖與過去3年的差餉估價一樣，同樣為120萬元，現時已下跌了15%，最新估價為102萬元。

於銅鑼灣另一街道、利園山道同樣有4間茶飲店，數家店舖更位置相連，除原有的三間茶飲店外，亦有台灣人在港開設的新店加入戰團，該店原為售賣酒的店舖。不過於去年升值近一成的東喜茶登龍街分店，現已結束營業，由日本餐廳豊勝手丼接手。

利園山街共有多間台式飲品店。（張嘉敏攝）

連鎖茶飲店盼靠外賣增生意

「迷客夏」其中一間分店位於利園山街，根據差估署資料，最新的租值估算為156萬元，較去年跌15%。負責人林先生說，現時租金維持於每月十多萬元，受疫情影響生意略為下跌兩至三成，可幸業主願意減租兩至三成，現仍能維持收支平衡。他續稱，疫情影響店鋪的擴充計劃，坦言短期內都不會再開分店。他又指，現時正研究與外賣平台合作推出宣傳活動，應對疫情。