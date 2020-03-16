【差餉租值重估】羅素街地舖插水跌三成　尖沙嘴鬧市湧現吉舖

本港去年經歷反修例風波，今年亦受俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，旅遊業、零售業低迷。 差估署公布最新的差餉租值估算，多個旺區，包括尖沙嘴、旺角及銅鑼灣的商舖租值均錄得大跌幅。曾經為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，租值大跌至少1至2成，當中化妝店SASA的舖位更大跌三成。 此外，多個國際品牌相繼結束於旺區地舖的門市，包括早前結束全港業務的Forever21，名牌Prada亦關閉銅鑼灣的3層旗艦店。 （2020年差餉租值重估系列之一）

在THE ONE對面的轉角位、加拿芬道53號舖位，自周生生在2017年退租後，及後一直未獲長租客租用，至今一直未有人承租。（黃舒慧攝）

差估署根據去年10月1日租值，重估新一年度的應課差餉租值。全港工商住物業的業主，今日起將收到2020/21年度最新差餉及地租通知書。

加連威老道現十間吉舖

尖沙嘴一向是遊客熱點，近年開始湧現珠寶店、藥房，不過，街道上普遍舖位租值下滑，其中名城香港藥房租值更大跌超過兩成，而廣東道的周大褔則跌至19.8%。

記者在本月初巡視尖沙嘴一帶，發現在尖沙嘴二線地段，包括加拿分道、加連威老道均湧現吉舖潮，當中以加連威老道最為嚴重，一條街已有超過10間吉舖。在THE ONE對面的轉角位、加拿芬道53號舖位，自周生生在2017年退租後，至今一直未有人承租。根據差估署最新估值，該店舖租值為1,464萬元，按年下跌5.4%。

瑞典時裝品牌H&M旗下副線女裝品牌MONKI去年10月起決定不續租，現已圍板。（黃舒慧攝） 此外，加連威老道29號、信基商業中心地下至1樓同樣未有人承租，該舖位自2013年起由瑞典時裝品牌H&M旗下副線女裝品牌MONKI承租，品牌在去年10月決定不續租離場。根據差估署數據，該地舖至1樓去年租值為582萬元，而最新估算為552萬元。而於海防道一帶亦有藥房貼出結束營業的橫額，並減價促銷貨品，甚至有藥房需要暫停營業多天。

羅素街租值大減三成 名牌旗艦店離場

在銅鑼灣，曾經為全球最貴街道的羅素街，但店舖租值卻極速下滑。從記者抽查的舖位租值顯示，大減至少一成，其中SASA的租值更大跌30%。

市道低迷，羅素街雖然仍然為鐘錶珠寶店集中地，但據記者於3月初巡視，街上始現吉舖，當中國際品牌Prada原設於羅素街2至4號、2000年廣場地舖的全港最大旗艦店早前結業。根據差估署的最新租值估算，該地舖至三樓的最新租值為6,480萬元，較去年的7,200萬元下跌10%。

此外，卓悅亦遷出羅素街地舖，該舖去年的租值為2088萬元。至於原為國際珠寶品牌Folli Follie、於波斯富街及羅素街交界的地舖，現由名錶品牌Tag Heuer接手，根據最新租值估算，該店租值為900萬元，較早前的996萬元大跌超過一成。

位於亞皆老街及西洋菜南街交界地舖，原由服裝品牌Texwood Apple承租，惟店舖近日關閉。（張浩維攝）

+ 5 + 4 + 3

西洋菜南街空舖獲承租

至於另一旺區旺角，租值跌幅同強勁，記者抽查西洋菜南街、亞皆老街、彌敦道一帶的店舖，跌幅介符9.5%至10.3%，當中降幅最多的是西洋菜南街的三層舖位，它曾由美國時裝品牌FOREVER 21曾經承租，惟店舖去年已經結業，現由服飾及手袋品牌bauhaus接手。

記者曾到西洋菜南街巡視，發現一帶的空舖，有部分已獲承租，包括位於西洋菜南街及豉油街交界、昌記大廈的地舖獲國際珠寶品牌Swaroviski承租；登打士街及西洋菜南街交界的地舖，則由卓悅承租。當中於去年交吉的bossini的三層巨舖，則由Nike以每月250萬元承租。根據差估署資料，該店舖自2017/18年度起租值每年下跌，去年的租值為2,004萬元。

此外，位於亞皆老街及西洋菜南街交界地舖，原由服裝品牌Texwood Apple承租。店舖近日關閉，根據差估署數據，該店舖的租值估算從2017/18年起每年下跌，去年租值為756萬元，今年再跌至684萬元，降幅有9.5%。