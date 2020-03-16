【差餉租值重估】藍籌十大屋苑、豪宅現跌幅　新都城急跌近7%

過去本港樓價高踞不下，但差估署最新的差餉重估結果顯示，私人住宅單位罕見平均下跌1%，是11年以來首次回落。 《香港01》抽查十大藍籌屋苑單位，發現有七個屋苑都出現跌幅，幅度由1%至6.9%不等，當中將軍澳新都城的跌幅最大，其餘則無變化。 至於傳統豪宅亦一樣不能幸免，凱旋門有單位租值下滑近5%。 （2020年差餉租值重估系列之七）

將軍澳新都城的重估差餉租值平均勁跌4%。（資料圖片／羅君豪攝）

過去十大藍籌屋苑租值都有增幅，但最新數據顯示，2020/21年度的將軍澳新都城勁跌4%，而太古城、康怡花園、杏花邨、美孚新邨亦有3%跌幅。

《香港01》抽查十大藍籌屋苑單位的租值，除了黃埔花園、沙田第一城、德福花園外，其他屋苑全線錄得跌幅，其中新都城的一個中層單位更按年跌6.9%。翻查數據，該單位近年的租值節節上升，由17/18至19/20年間，而上升超過12%。

港島南區海怡半島去年差餉租值平均升幅最大，但經重估後，2020/21年的租值已由8%升幅，變成下跌2%。（資料圖片／鄧倩螢攝）

傳統豪宅最多跌5%

差估署數字反映，大型私樓單位租值極速下滑，面積達1,076平方呎及以上的單位，跌幅高達1.5%。

而豪宅亦不能「倖免」，凱旋門觀星閣一個420呎的中層單位，租值跌近5%，而半山壹號1期，一個1775呎的高層單位，租值亦跌約3%。