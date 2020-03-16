【差餉租值重估】上水藥房現落閘潮租值反升　店主：生意跌九成

受內地自由行及水貨客帶動，上水藥妝店風頭曾「一時無兩」，應課差餉租值升幅更曾跑贏傳統旺區。不過，在疫情打擊下，昔日熱鬧似乎風光不再。 《香港01》本月到上水實地視察，發現街頭不少店舖已落閘，甚至關門大吉。記者抽查上水部份藥房或化妝品店，發現最新應課差餉租值普遍無變化，但有部份已落閘的藥妝店中，租值卻仍然有約5%的增幅。 （2020年差餉租值重估系列之五）

上水發現街頭不少店舖已落閘，甚至關門大吉。新康街14號舖本來作化妝品批發或零售，但如今門外已貼滿租務廣告。（龔嘉盛攝）

上水區一向是藥房集中地，2019/20上水藥房的租值錄得一致上升，租值分別升5%至最多一成。不過，因應新型冠狀病毒疫情，港府已關閉羅湖口岸、落馬洲支線，上水街頭變得「水靜鵝飛」，再不見拖篋購物的旅客，有藥妝店店內更「拍烏蠅」。

大部份藥妝店停止升勢

記者抽查上水部份藥房或化妝品店的最新應課差餉租值，大部份藥妝店租值並無變化，結束過去直線上升的走勢，以新康街14號地下的舖位為例，去年度曾由化妝品零售店承租，當時租值更勁升逾一成。不過，如今該店舖已落閘，租值維持74萬元，閘上貼滿招租廣告。

雖然上水人流不似從前，但龍豐藥房在上水仍然有多間分店。（龔嘉盛攝）

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多間藥妝店落閘 租值仍升5%

曾被藥房或化妝品店佔據的街頭，如今已變得冷清，以新祥街為例，街邊兩旁充斥藥妝店，有招牌更以簡體字命名，但卻有約四成商店落閘，有部份店鋪的閘前更貼滿招租廣告；新功街亦不乏落閘店舖，約有7間藥妝店未有開門。不過，記者抽查新祥街及新功街部份已落閘藥妝店，租值卻按年升5.4%。

有已落閘的藥妝店員工透露，近月「街客」幾乎絕跡，加上人手不足，故索性落閘，現時只做專向內地人銷售的網上生意，只要加微訊帳號，他們可將貨物寄往內地。亦有商戶透露，最近上水有藥妝店離場，部份連日未有營業。

位於新豐路的康美化妝城，19/20年的重值差餉租值曾高達504萬元。（龔嘉盛攝）

藥妝店近年湧入上水 老店無奈離場

在上水營業超過20年的藥材店員工說，過去見盡上水變遷，最近兩至三年大量藥妝店湧進上上水，不少老店無奈離場，昔日的家用店、五金店已消失不見，「𠵱家都唔知喺邊到買家庭用品。」

不過，該名員工又指，近日內地客大減，店舖生意少近九成，過年後，附近不少藥妝店已落閘。另有龍琛路的藥房員工指出，現時生意大減，街上再不見熙攘往來的內地客，每日生意額少八成，又指龍琛路近日已有藥房結業。