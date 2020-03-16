【差餉租值重估】拆解差餉租值計算方法　12萬以下免交差餉一年

差估署今日（16日）公布最新的差餉租值重估結果，署方將會在最快今月底寄出最新的差餉及地租通知書。 最新一份《財政預算案》宣佈寬減全港住宅業主四季差餉，每戶每季上限為1,500元，按此推算下，只要物業應課差餉租值為12萬元或以下，未來一年便不用繳交差餉，差估署預計，全港大約61%的住宅物業於下年度毋須交差餉。 此外，市民如反對新應課差餉租值，可於今日至5月31日期間提交建議書。

差估署表示，2020/21年度的估價冊約有256萬個評估項目，涉及335萬個物業單位。（資料圖片）

甚麼是應課差餉租值？

應課差餉租值是假設物業在某一指定日期空置出租時，估計可取得的全年市值租金。差估署在評定應課差餉租值時，會考慮不同影響租金的因素，如樓齡、面積、地點、交通設施、物業質素等。

就2020/21年度的重估應課差餉租值而言，是根據去年10月1日的市值租金水平評定。

差餉及地租如何計算？

差餉是就使用物業而徵收的稅項。根據現行措施，差餉是按物業的應課差餉租值，乘以某個百分率徵收。

在2020/21年度，差餉徵收率維持在5%的水平；如物業需繳納地租，地租額將會按物業應課差餉租值的3%徵收。

假設應課差餉租值是10萬元，即一年要繳交的差餉是5,000元，即每季交1,250元；而地租則是3,000元，每季繳交750元。

差估署說，重估後的差餉租值平均下跌2.4%。（高仲明攝）

差餉寬免措施

政府會寬減今年4月至明年3月四季的差餉，每個應繳差餉住宅物業的寬減額以每季1,500元為上限；而每個應繳差餉非住宅物業的寬減額，在首兩季及其後兩季的上限分別為每季5,000元1,500元。差估署預計，有61%的住宅物業繳納人可獲寬免全部差餉。

署方表示，2020/21年政府可收到195億元差餉收入。至於寬減差餉措施，會令政府少收165億元，當中住宅物業為133億元，非住宅物業單位則為32億元。

可以反對新應課差餉租值嗎？

市民如反對新應課差餉租值，可於3月16日至5月31日期間提交建議書。提交建議書時須使用指明表格，並郵寄或由專人送交差估署；市民亦可以電子表格提交修改應課差餉租值建議。若以其他方式遞交建議書，包括圖文傳真，均不會被接納。

值得留意是，無論差餉和地租繳納人是否已提交反對新應課差餉租值的建議書，都必須在今年4月29日或之前繳交差餉地租。若提出反對後，最終有關金額可獲削減，該修訂會追溯到今年4月1日起生效，多繳的金額會在日後的徵收通知書調整。