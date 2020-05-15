監警會報告｜法律學者張達明：無公信力　新思維鄭承隆：無養分

監警會今日（15日）公布《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告，當中市民最關注的7.21西鐵元朗站事件及8.31太子站事件成獨立篇章。 監警會前委員、新思維副主席鄭承隆檢視相關內容後，形容報告「有內容、無養分」，舉例報告以「香港是世界上人口最稠密的城市之一，假若有人在港鐵站內被殺，死者親屬應很快發聲」的說法，解釋太子站未有死人，稱「好難令人信服」；監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明亦指，7.21一事沒有基於事實便作出裁決，直指「令人失望」，認為報告「無公信力」。

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▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

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7.21元朗站事件，市民最關注警方與黑社會勾結的指控。監警會報告內容提及，一名警司輕拍白衣人肩膊約兩秒鐘，認為警司有充分理由與白衣人交談，是指示白衣人返回南邊圍，並非雙方勾結。

監警會前委員鄭承隆表示，拍膊頭的舉動是大家眼見的事，報告可接納警方解釋拍膊頭的說法，但監警會並未就事件作出調查，便得出「並非雙方勾結」的結論感不解。

8.31無基於事實而作出定論

鄭承隆續以8.31太子站事件舉例，引述監警會形容「香港是世界上人口最稠密的城市之一，人際關係緊密。假若有人在港鐵站內被殺，死者親屬應很快發聲，將事件公諸於眾」以及「警方、醫管局、消防處及港鐵的發言人均反駁有人在車站內死亡或被殺的傳聞， 甚至政務司司長亦確認事件中無人喪生。如果他們任何一人沒有說真話，消防處、醫管局及港鐵的職員以及警務人員肯定會挺身而出揭發謊言。」

鄭承隆認為，監警會以上的說法，並非基於事實例如任何CCTV片段，或任何目擊者的說法鋪陳敍述，而是僅基於估算作出定論，形容「好難說服人」。

▼8.31太子站衝突▼

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張達明：違司法覆核勝訴原因

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明則指，監警會報告未有展開任何調查，便就警司拍膊頭一事作出裁斷，對報告感到失望稱「偏幫警方」，亦指評論是有違早前司法覆核的裁決。

張達明解釋，監警會在司法覆核勝訴的原因，源於監警會僅收集不同資料，而非就個別投訴調查以及作出事實裁斷。但現時未有任何事實基礎，便作出結論，形容報告「無公信力」，甚至是違反法律。張達明認為，監警會就報告內容，僅羅列事實並交待細節，以提供更多資料，讓其他機構跟進已足夠，而不需作出任何定論。

而在7.21事件被白衣人襲擊的柳俊江則指，現階段不就報告內容作評論。