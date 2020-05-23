新冠肺炎・5.23｜連續9日無本地感染個案　石澳等15泳灘重開

新冠肺炎疫情持續，截至昨日（22日）本港新増兩宗確診個案，分別由英國和荷蘭輸入，累計增至1,066宗。 今日再度零確診，連續9日沒有本地感染個案。 康文署早前宣布今日（23日）有15個泳灘重開，提供救生員服務。

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【17:50】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時沒有確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1,029名確診及疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有33名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘32人情況穩定。

【16:20】康文署石澳泳灘等15個泳灘今日重開，救生員恢復當值。雖然天氣欠佳及因大浪而掛起紅旗，不過仍有少許泳客下水玩樂，也有市民「放風」雨中觀浪，或是在雨中燒烤。

【新冠肺炎】康文署15泳灘重開 石澳泳灘冷清 有市民雨中BBQ

【16:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,066宗（包括1,065宗確診個案和一宗疑似個案）。

【16:02】中學文憑試今日舉行經濟科考試，有約12,700名考生報考，共設有約79個禮堂/課室試場及83個特別試場。考評局表示，截至今日下午3時有6名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的考試、1名考生今日因身體不適而在考試期間離開試場，不過沒有考生今日因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場。

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【14:13】今日沒有新增本地確診個案，衞生署不舉行疫情記者會。

新冠肺炎｜一文看清康文署重開泳池泳灘名單 沖身格隔一個開一個

港島石澳等四個泳灘周六重開，救生員將會恢復當值。（資料圖片）

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