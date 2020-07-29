【校園天地】港澳信義會明道小學­­­──存心獎勵計劃

我校最近出現了很多驚呼喝采的聲音，那就是學生夾中禮物的驚呼。我們為學生設置了存©獎勵計劃，又為學生設計了一系列的校本公仔，更讓學生藉著好行為，可以換取或夾得不同的公仔；師生為了夾到公仔的那一刻而打成一片，一起緊張，一起歡呼，一起叫喊，一起互相鼓勵……所以這個是超越一般的奬勵計劃的計劃。

由於本校是一所基督教學校，秉著神的愛及聖經的真理「 你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神，其次就是要愛人如己。」(馬可福音12章30-31節)來培育學生。因此，本校校風及學生支援組以此真理來籌劃三年學校發展計劃的目標，冀能培養學生「全心全意」地做好自己的本份，並遵行主耶穌的教導，盡心盡力地關愛別人，因此我們發展「存心獎勵計劃」。

「存」有積存之意，與完全的「全」及傳承的「傳」同音。「存心獎勵計劃」顧名思義是鼓勵學生「全」心「全」意地學習，從「心」開始，也是從「新」出發，把這種全情投入的學習態度及關愛別人的精神「傳」揚開去，甚至感染其他同學，讓同學們成為一個榮神益人的好孩子。

「存心獎勵計劃」有七大範疇，主要是：「勤學」、「服務」、「閲讀」、「體藝」、「感恩」、「班風任務」及「自我挑戰」。學生只需要在不同的範疇達到相關的要求，例如：交齊功課、積極服務、閱讀分享、參與課外活動、完成班本目標及達到自我挑戰等，便能積存相關範疇的「心」來換取禮物。

「存心獎勵計劃」訂立具體、清晰及正面的目標，能為不同能力的學生提供多元化的獎勵計劃，照顧學生的多樣性，讓學生容易達標相關目標，循序漸進地穩固及建立學生的良好行為，使學生把這些良好行為內在化，逐漸轉化成為一種習慣。並不會變得依賴獎勵或變成物質主義，即使沒有了獎勵或禮物，學生都能持續做到已建立了的好行為，做到一位「愛神愛人」的好孩子。

存心APPS。(港澳信義會明道小學圖片)

「存心獎勵計劃」在2020-2021年度為配合本校的BYOD及電子學習的發展，把傳統的獎勵紀錄小冊子發展成為電字化系統，建立 「存心Apps」。讓教師能使用智能電話或平板電腦等電子器材，隨時隨地獎勵學生及記錄學生的良好行為，節省了以往人手的記錄及統計時間，教師也能更有系統了解學生在不同範疇的表現，讓教師能更有效地檢視學生的表現來作恰到好處的鼓勵。同樣，學生及家長都能透過「存心Apps」了解相關的內容，更透徹知道學生的表現。

此外，得到本校陳群好校長大力的支持下，本校在本學期終末透過「存心獎勵計劃」添置了一部「夾公仔機」，在復課時推行「夾出好品格」活動，讓學生在長時間的停課及疫情的陰霾下，回到學校可以重拾學習動機、積極投入課堂，珍惜學習機會及學會關心他人。學生只需要利用「存心獎勵計劃」的「心心」來換領代幣，便可以夾取「夾公仔機」中的大獎：本校自行設計及特別訂造的「聖靈果子」公仔(仁愛，喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制)。本校盼望學生除了獲到公仔外，更重要希望學生在面對任何環境，不論是順境逆境，都能培養出聖靈果子的九種特質，以堅強勇敢的心面對將來的挑戰。

（內容由港澳信義會明道小學­­­提供）

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