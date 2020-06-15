【校園天地】扶輪中學啟發學生朗誦潛能　提升學習自信心

「駕一葉之扁舟，舉匏樽以相屬。寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。哀吾生之須臾，羨長江之無窮……」文章朗讀起來，悽切婉轉，其悲咽低迴的音調感人甚深。螢幕上進行的不是老師在進行實時視像教學教授蘇軾的《赤壁賦》，而是於疫情期間同學參加網上朗誦比賽，沒辦法得到老師面授機宜，只好靠賴視像工具，由老師隔空指點朗誦技巧。

疫情肆虐下全港中小學復課無期，不少學校停課不停學，中華基督教會扶輪中學的同學則利用視像教學這個教育界的全新領域，應用到繼續培育學生多元學習上，讓同學繼續參加校外仍然舉辦的比賽。扶輪中學學向來重視體藝發展，希望從中發掘學生潛能、保持身心健康之餘，亦能有助學生升學。然而疫情的突然爆發，停課無期，本年度很多的學界比賽亦取消，打亂了學生訓練節奏，老師都很擔心停學的無奈安排會對同學的生、心理做成影響，於是透過視像軟件與同學繼續進行寫作及朗誦訓練。

很多人會認為朗誦很造作，接受不了朗誦時誇張的表情、動作，以為一首詩詞，讀出來很容易就成了。那應該是很多人對朗誦的看法。對於主動學習的學生，他們不容易放棄學習，並會嘗試以不同的方法去解決難題，誦讀詩詞文章當然不成問題。然而學生能力有差異，對於學習動機較低、能力較弱的學生，要進行有系統的朗誦訓練，並不是一件容易事情。

同學在朗誦比賽中獲得佳績，與老師分享獲獎喜悅。（扶輪中學提供）

就讀中三級的陳家銘同學雖然校內成績不俗，但說話技巧卻仍有很大的提升空間，特別是每當進行即席演講或說話訓練，便會變得緊張萬分。陳同學中一時被中文老師挑選加入朗誦隊作長期訓練，他表示多年來參加朗誦訓練遇到的困難不大，最主要是要思考字詞的正確讀音及把詩詞的感情色彩準確拿捏並演繹出來，這些對陳同學來說都不算是甚麼太困難的事。要算最困難的就是每次到了正式比賽，或是站到台上作公開表演，要面對台下數百位同學的目光，心情難免緊張，特別是觀眾的某些偶然因素也會人為地令陳同學造成緊張的情緒，例如某個觀眾不經意的發出一些聲響，或是偶然瞥見評判的嚴肅面孔，都會引致陳同學的情緒非常緊張，演出的水準也引而受到影響。因此，陳同學第一年參加朗誦比賽，表現平平，猶幸指導老師一直認為陳同學甚具朗誦天賦，由始至終都沒有放棄陳同學，很快就察覺出陳同學的心理障礙，指導陳同學運用目光轉移法，迴避與觀眾目光對視，以保持良好的心境。陳同學再接再勵，其後兩年的表現越見出色，咬文嚼字揮灑自如，結果連續兩年獲得學校朗誦節粵語詩詞冠軍，表現深獲評判讚譽。媽媽也對兒子一而再獲得獎項感到安慰，同時很感激學校能夠發掘到兒子的朗誦潛能，讓兒子得到跟外校接觸的機會，有利於令學習進步。

老師悉心指導同學朗誦技巧。（扶輪中學提供）

粵語朗誦著重咬字準確，遇上特別的字同學會查字典，選念正音，所以對於母語是粵語的同學來說會較易掌握。相反英文朗誦不是本地同學熟悉的語言，對於英文水平不太高的同學來說更是難上加難。英文科一直是中五級袁梓鈞同學的弱點，起初根本從沒想過會參加朗誦活動，最後在老師多番遊說下終於鼓起勇氣加入朗誦隊接受訓練。袁同學坦承：「不知道為甚麼會應承參加英文朗誦比賽，可能是我想好好挑戰自己，給自己一個考驗的機會吧，沒想過第一次參加學校朗誦節就能夠在散文獨誦組得到季軍，可見自己真的有努力過。訓練的過程真的很辛苦，自己本身英文科成績不太好，雖然老師已經不厭其煩的不停教導我朗讀的技巧和字詞的發音，但我記性不太好，轉過頭便又忘記了，回到家只好自己逐個字逐個字上網查讀音。眼見其他同學放學後就是自由活動時間，自己卻要經常練習至深夜，測驗考試來臨時的壓力就更大了。中間過程也曾想過放棄，若不是老師的不斷鼓勵，經常在下課後陪伴我背誦文章，我也未必能一鼓作氣地堅持到比賽完結，希望這次參加朗誦活動的毅力和經驗能夠學以致用到未來文憑試上，令學業成績也得到回報。」

同學獲獎後，衷心感謝老師的指導。（扶輪中學提供）

同樣就讀中五級的郭雨桐同學和方宝如同學，分別在中一及中四的時候從內地轉讀扶輪中學，兩位女同學直言，初來到香港，除了要適應新的生活環境，更要克服語言、學制轉變等所帶來的學習障礙，初來港時的英文程度甚至連香港小學生都不如，無論是廣東話還是英文發音都不準確，經常害怕會被週周遭的人取笑，令學習的自信心不足。加上家境並不富裕，即使想上補習班亦不敢向父母提出，幸好學校對新來港的同學十分關愛，支援也很充足，會為剛入學的新來港學童舉辦適應課程及參觀活動，請學長與他們分享心得，協助他們解決學習上和適應上的困難。英文科老師又會安排她們入讀為新來港學童開設的英語補習班，希望提升她們的英語能力和增強適應能力。直到中五級，她倆在學校的悉心栽培下，成功克服英文難關，英語能力已能達至就讀級別的要求，平日和人溝通和學習也充滿自信，老師更挑選她們加入朗誦隊接受訓練及參加比賽，結果均在學校朗誦節取得佳績，其中方同學更在散文獨誦組取得冠軍。兩位同學不諱言能夠代表學校奪得朗誦獎項是從沒想過的事情，始終自己來到香港生活只是很短的時間，學習上和生活上要面對的事情仍有很多，猶幸她們能遇到人生中的伯樂──英文老師，不單止和她們並肩走過適應香港生活的重要階段，在英語學習上更是大力扶持，更重要的是令她們的成就解鎖，讓她們由一個對學習欠缺自信、害怕和別人用英語交談的人，最終成為能夠在眾人面前表現自己、在舞台上發揮內在潛能的人。

四位同學不若而同都面對起步艱難的境況，自身條件都比別人落後，如果他們堅持被動學習，甚至抗拒學習，便沒有進步的空間；相反，不斷地學習，積極面對及解決眼前問題，勇於迎接未來的困難，總能夠跨越重重障礙，累積了的寶貴經驗一定能有助人生下一個境地。哥林多前書十章13節提到：「你們所受的考驗無非是人所承受得了的。神是信實的，他不會讓你們遭受無法承受的考驗，在受考驗的時候，總會給你們開一條出路，讓你們能忍受得了。」與其經常埋怨自己所失，倒不如珍惜自己所有，並好好運用，啟發潛能，盡力發揮所長。盼望年青人百尺竿頭，更上一層樓，在追求個人夢想的未來旅途中繼續發光發熱。