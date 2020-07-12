【校園天地】教聯會黃楚標學校做足防疫工作8月22日辦小一開放日

疫情無阻春風化雨，香港教育工作者聯會黃楚標學校將於8月22日舉辦小一入學簡介會暨學校體驗日，讓小朋友及家長親身體驗校方STEAM及英語等優質教學特色，防疫工作亦沒有鬆懈，冀令眾人教得安心、學得放心。

校方於本8月22日早上10時半舉行小一入學簡介會暨學校體驗日，將會為家長介紹校方辦學理念、小一選校策略、小一英文班的特色及理念等，並設問答環節讓家長作出提問，其間小朋友可參與由外籍老師教授的英文課，體驗小學課堂，亦可以動手做STEAM活動，領略當中的樂趣，家長更能陪同子女參觀該所全港第一家獲得聯合國世界衛生組織頒發「國際安全學校」榮譽的小學。

學校聘請三名以英語為母語的外籍老師每週與學生進行閱讀工作坊，並配合不同主題的學習活動，如英文日、全方位英語學習及戶外教學等，替學生營造英語學習環境。（教聯會黃楚標學校圖片）

為了確保到校人士的健康，校方除了定時為校舍全面消毒外，亦會為所有進入校園的人士量度體溫及提供酒精搓手液進行消毒，座位間保持一米社交距離，讓家長可以安心參加簡介會。

有意進一步了解及欲獲更多有關香港教育工作者聯會黃楚標學校資訊的家長，可由即日起，登入以下網址，進行網上登記報名程序。名額有限，先報先得，報名詳情請瀏覽https://forms.gle/DJK7GqqYjZwdoTW89

英文班(教聯會黃楚標學校圖片)

香港教育工作者聯會黃楚標學校每年有不少學生獲派傳統英中名校，為讓學生及早適應英語教學，校方從今年起，開設一年級英文班，採用英語教授數學和部份常識課題，亦會利用普通話教授中文，以提供多元化的語言學習環境。

為了營造全英語環境，學校聘請三名以英語為母語的外籍老師每週與學生進行閱讀工作坊，協助不同程度的學生提升英語水平，英文科亦恆常安排不同主題的學習活動，例如英文日、全方位英語學習及戶外教學活動等，讓學生多聽多說，並透過多種網上學習平台，從小強化學生兩文三語及自學能力。

(教聯會黃楚標學校圖片)

除了注重學科學習外，校方亦重視學生的身心發展。逢星期三及星期五均設「多元智能課」及「智庫學堂」，讓學生透過參與不同類型的活動及制服團隊培養多方面的興趣及發掘內在潛能，學習紀律和培養良好品格，多年來獲得不少全港性比賽的獎項。

學校獲優質教育基金撥款220萬元，將常識室打造成「STEAM科創室」，並添置先進設備如3D立體打印機、Tello無人機、_Dobot魔術師機械臂等，以應對日新月異的科技的發展。（教聯會黃楚標學校圖片）

校長黃錦良表示，學校一直秉持「求實創新」的校訓，為配合全球知識型經濟帶來的教育趨勢，讓學生掌握所需的知識和技能，以應對經濟、科學和科技的發展所帶來的轉變和挑戰，學校致力推動科技創新教育，去年更成功申請優質教育基金，獲220萬元撥款，將常識室打造成「STEAM科創室」，為學生提供學習和創作的優質空間。

位於學校三樓的「WCB遊『樂』園」裝置體現STEAM元素，帶給學生耳目一新的學習體驗。課程方面，三至六年級增設「超學科」，並配合全方位學習，讓學生可以「認識大世界、創造小未來」，發揮無限創意。此外，校方亦引入GIGO課程，讓學生運用綜合和應用科學的知識與技能，解決現實的問題，並有助培育學生正面的價值觀和積極態度。

香港教育工作者聯會黃楚標學校每年均舉辦多場學校體驗日，每場均有超出預期的人次報名參加，反應非常踴躍。凡成功被該校取錄的準小一新生，均可參與在K3下學期舉辦的小一銜接課程及小一開學前的適應課程，以助學童慢慢適應小學生活。

校長黃錦良表示，學校一直秉持「求實創新」的校訓，為配合全球知識型經濟帶來的教育趨勢，讓學生掌握所需的知識和技能。(教聯會黃楚標學校圖片)

（內容由香港教育工作者聯會黃楚標學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com