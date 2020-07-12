【校園天地】錦田公立蒙養學校不平凡的小學畢業典禮：用愛飛翔

2019-2020學年馬上要結束了，受新冠肺炎疫情影響，部分小學基於安全理由取消畢業典禮或簡化畢業典禮的程序，畢業典禮落空卻成為本屆畢業生的遺憾。但有學校的畢業生卻幸運地獲得了一個特別而別具意義的畢業典禮。

用愛飛翔

錦田公立蒙養學校劉強校長表示，該校學生因新冠肺炎疫情停課了五個多月，學校原定安排予學生的北京交流團及新加坡交流團都被逼取消，畢業宿營活動最終亦無法舉辦。復課後畢業生上課一個多月，整個小學階段的學習生涯亦匆匆完結，這特別的一年給畢業生留下了不少遺憾。學校為關顧畢業生的感受，本年度畢業典禮構思「用愛飛翔」作為主題，特意為畢業生舉辦一個不平凡的畢業典禮，寄語畢業生雖然在疫境下，仍然有師長的愛陪伴各位跨越小學生涯。

該校位處於元朗錦田市，屬規模較小的學校，學校沒有基本的禮堂，每年的畢業典禮只能在有限的空間下舉行，面對不少限制。本年度學校得到區內的元朗商會中學丘志良校長答允，借出禮堂供學校舉行第67屆畢業典禮，寬敞舒適的禮堂，讓更多家長和嘉賓與畢業生一同分享喜悅。

會場佈置成離境大堂，乘客體驗在機場登機。(錦田公立蒙養學校圖片)

畢業航班啟航

劉校長表示畢業禮請柬設計是以特區護照作藍本，內附畢業禮登機證。構思的意念是期望師生、家長及嘉賓收到請柬及畢業禮登機證後，想起雖然今年失落了外遊的機會，但仍感受到學校的愛和祝福。學校亦刻意將嘉賓接待處及禮堂佈置成有機場特色的場景，如: 會場設有航機顯示屏、機場離境閘口、登機閘口等。為了讓學生及嘉賓感覺置身於「畢業航班」上，學校校長及教職員團隊一律身穿機師或飛機工程人員服飾，並不時模擬機場的廣播，温馨提示所有「乘客」須注意的事項。

由於本年度不少學校因疫情無法拍攝畢業照片，或畢業生需佩戴口罩才可拍攝畢業照片。該校則配合「用愛飛翔」的主題，由老師自行設計，以電腦合成方式製作畢業照片。除了送贈學生傳統的畢業照片外，還送贈學生一張特別版合照，以「畢業航班」作為背景，校長及老師都身穿機師服飾，寓意學校師長在疫境下，用愛陪伴學生登上畢業航班，一起用愛飛翔，向世界出發。學校更在登機閘口(禮堂入口處)放置以上的畢業生合照，師生都笑容十足；畢業生更可在畢業賀卡上留下畢業感言，互相道賀。畢業典禮當天，航班上的乘客更一同擲出紙飛機，向畢業生送上愛和祝福，會場上充滿了老師、家長和嘉賓對畢業同學的愛和祝福。

校長和老師都身穿機師服飾，與畢業生一同登上畢業航班。(錦田公立蒙養學校圖片)

畢業航班上的乘客一同擲出紙飛機，祝福畢業生展翅高飛。(錦田公立蒙養學校圖片)

畢業是「人生大事」

畢業對於各個年齡的學生來說都是階段性的「人生大事」，雖然世界各地有不少國家地區的中小學因疫情取消或改以視像方式直播畢業典禮，但亦無阻學生想盡辦法來保存最美好的回憶。如美國便有畢業生在自己家門前掛上「2020我畢業了!」，也有校長親身駕車到學生家中，為他們送上畢業祝福。新冠肺炎疫情啟發學校以更有創意的方式，為畢業生祝賀，用愛去填補學生的失落感和遺憾。如何在疫情的影響下保有生活的儀式感，在陰霾中找尋光點，相信也可成為學生成長的課題。

畢業航班上的乘客手持護照及登機證為畢業同學送上祝福，現場充滿喜悅。(錦田公立蒙養學校圖片)

（內容由錦田公立蒙養學校提供）

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