【校園天地】陳呂重德紀念學校不受疫限激活「全方位教學」新路向

新冠肺炎疫情停課阻礙了恆常的教學活動,但卻加快了電子教學的發展。復課後，如何妥善安排教學進度，是教育界關注的一個難題。香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校持續研究最適合的教學策略，並集結傳統教學與網上教學之優，善用時間「全方位」培育學生，使學生「德智體群美」五育得以均衡發展。

靈活重組課時 學與教無縫組合

學校依教育局半天上課的指引，重新編訂時間表,擴充中、英、數、常，四大主科的課時，協助學生溫故知新；又引領學生深入探討課題中的難點，透過適切的分層教學，照顧學生的學習多樣性。由於學校在停課期間的電子教學具成效，成功為學生奠定好基礎知識，讓學生持續學習。復課後，學生仍延續良好的學習動機，讓老師更能靈活安排，務求在有限的課時中提升學與教的效能。

突破框架展天賦 為孩子創造空間

學校為學生在下午推行「互動教室術科頻道」，線上教授學生外語、運動、藝術等的基本概念和原理知識，引發學生聯想力和創意。學校期望能引導學生將相關的知識與創作元素結合，製成作品，提高學生的學習興趣和擴闊他們的思考空間。

+ 4 + 3 + 2

疫症無情，學校有愛，即使面對種種挑戰，香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校亦會以學生為本，令學生得到最適切的教學安排，達至全面發展。或許這嶄新的「全方位」教學模式，會成為未來教育發展新趨勢。

（內容由陳呂重德紀念學校提供）

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