【校園天地】滙基書院（東九龍）迎難而上　體驗企業家精神

滙基書院（東九龍）中二級同學於本年度參加了DreamStarter啟夢者計劃，是本校第二年參與此活動。學年初，同學先參與三節SDG創意策劃師工作坊，體驗「2030 SDGs遊戲」，深化對聯合國提出的17個可持續發展目標(SDG)的認識，才開始構思夢想主題。

夢想組別「紫愛善」計劃為長者設計具有紫外線感應器的窗簾，經過訪問 及資料搜集後，對窗簾的紫外線偵察器所用的物料選擇有了初步構思。(滙基書院（東九龍）圖片)

今年的夢想組別面對極大的挑戰，因遇上疫情而被迫停課，組員不能在學校會面，更難以走入社區作資料搜集或訪問DreamBackers。然而，DreamStarter 啟夢者計劃其中一個目標正是要培育學生學習企業家精神，以創意和百折不撓的精神解決問題，同學嘗試透過資訊科技，克服不同的困難和限制，例如以一些視訊會議軟件與DreamBackers 進行會議或訪問受助群體，利用電腦程式去進行設計和繪圖等，希望能做到「停課不停學」，亦讓之前所訂下的夢想目標可以有機會實現。更重要的是，無論計劃最後成功與否，同學都對社會上不同持分者的需要有更深入的了解，也獲得了許多書本以外的豐富知識。

「九個火柴人」的同學以四格漫畫表達出他們在參與啟夢者計劃的得 著及反思。(滙基書院（東九龍）圖片)

增進課外知識

為長者設計智能防紫外線窗簾的組別「紫愛善」，計劃為長者設計具有紫外線感應器的窗簾，當紫外線指數達到中至高等水平的時候，就會自動關起，遮擋刺眼陽光，減低長者因炎熱天氣而中暑的機會。同學首先在資料搜集的過程中認識了電動窗簾的分類，找到許多有關製作電動窗簾的須知，而同學亦明白到要成功製作電動窗簾，必須先了解用家的需要。故此，同學於5月以視訊會議軟件訪問路向四肢傷殘人士協會的傷殘人士，了解行動不便的人士或長者對防紫外線窗簾的意見，訪問後他們才發現原來更換和清洗窗簾對傷殘人士或長者來說是一件非常困難的事情。同學在當中學習到一個設計要成功，應預先收集用家的意見，以致產品在完成後，才能真正發揮實際效用。

「九個火柴人」的同學以四格漫畫表達出他們在參與啟夢者計劃的得 著及反思。(滙基書院（東九龍）圖片)

提升溝通能力

至於另一組別「九個火柴人」的同學，則希望把保暖衣服送給露宿者，並把這送暖行動命名為「雪中送炭」。疫情期間，同學透過電郵聯繫 DreamBackers，他們最初戰戰兢兢，擔心自己不夠說服力，但經過同學一番努力後，終於有一位DreamBacker 願意經濟支持同學的夢想項目。同學在過程中獲益不少，明白到要獲得DreamBackers的支持，是需要有很強的主動性，更要有效率，時常與DreamBackers 保持聯繫，讓他們知道計劃的細節和進度，才能成功遊說他們願意投入資金和時間來支持他們的計劃。學生和DreamBacker的互動，使同學得到相關資源和技術的教授和交流，同學亦學習到如何測試方案的成效，從而加以改良及完善。

「九個火柴人」的同學以四格漫畫表達出他們在參與啟夢者計劃的得 著及反思。(滙基書院（東九龍）圖片)

體現小組協作

而「童卡童行」組別則為基層兒童和孤兒設計了一系列的卡牌，過程中同學除了會思考不同的社會問題之外，更在當中體會到分工合作的重要性。由於每個夢想組別有十位同學，當中必定包括不同性別、興趣和專長的組員，因此同學需要學習與不同的人合作和相處。此外，同學表示在兒童夢想巡迴募資日向數百位DreamBackers、家長和師生進行募資演說，對他們來說是一個非常難能可貴的經驗，期間他們學習到一些宣傳技巧，思考如何令演說更具說服力及吸引力，在有限的時間把產品的特點向觀眾介紹。他們嘗試在演說中加入短劇元素，結果成功獲得DreamBacker 的支持。

「啟夢助人˙築動潛能˙成就可持續未來」既是DreamStarter啟夢者計劃的口號，也是滙基書院（東九龍）今年參與此計劃的目的。同學將會繼續努力實踐夢想，嘗試為社區及生活帶來改變，共創一個美好的世界。

（內容由滙基書院（東九龍）提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com