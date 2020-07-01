【校園天地】福建中學附屬學校恢復舉辦實體小一入學簡介會　

中小學順利復課一段日子，直資學校福建中學附屬學校決定將原定的虛擬網上小一入學簡介會，恢復為傳統的實體小一入學簡介會，並於7月11日舉行，同日將新增免費家長小一課堂體驗活動，讓到場參與簡介會的家長們，時光倒流重新感受小學生的日常生活，親身走進課室上一節課，體驗當福建中學附屬學校學生的真實情況。

福建中學附屬學校將於7月2日（星期四）早上10時正起，開放學校網頁內的小一入學簡介會網上登記系統，有興趣報名的家長屆時可瀏覽本校網頁，進行網上登記報名程序。報名詳情請瀏覽https://bit.ly/2021FSSASP1

為確保到校人士之間保持適當社交距離，今年實體簡介會的名額為700個，較去年800個輕微減少 ；由於名額有限，故本校會採取登記的優先次序作篩選，即先到先得。之後再經過一輪抽籤後，約三分之一成功參加者，可獲安排參加免費的家長課堂體驗活動。至於落空於實體簡介會的家長，亦毋需失望，本校將為有關家長提供虛擬網上小一入學簡介會。

福建中學附屬學校推行全英語教學，全校聘請了十三名母語為英語的外籍老師任教；同時，本校各級均實施「雙班主任制」，小一及小二級每班分別獲編配一名本地老師及一名外籍老師當班主任，學生有七成上課時間均由兩名班主任共同任教，例如英文科由外籍班主任主導，本地班主任作輔助；數學科由本地班主任作主導，外籍班主任作輔助；而主題學習的科學科，則同時由兩名班主任共同備課和授課等等。至於中文科則採用「普教中」。

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，校方決定將原定的虛擬網上小一入學簡介會，恢復為傳統的實體小一入學簡介會，並增設家長課堂體驗環節。（福建中學附屬學校圖片）

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，除了中國文化科採用廣東話教學，以及中文科採用「普教中」外，本校各科均採用全英語教學，為學生營造全英語環境，讓他們多聽和多說英語，提升他們的英語水平和溝通能力。

她指，早前面對疫情，全港學校停課長達四個多月，本校便計劃只舉行虛擬網上小一入學簡介會，但近日有見疫情稍為緩和，中小學生經已復課，本校便臨時決定舉行一場傳統的實體小一入學簡介會，讓家長親臨校園一趟作實地考察，更全面地認識本校的教學理念、教學模式、校園和課室環境，甚至是防疫措施等等。為加深家長對本校採取的「雙班主任制」上課模式和教學模式的了解，本校將於簡介會當日，特設家長課堂體驗活動，安排一名本地老師及一名外籍老師共同任教，讓家長走進課室，上一節歷時三十五分鐘的課堂，親身感受一下學生在課堂內的學習模式。

今年的實體小一入學簡介會，將向家長介紹學校的理念、全英語教授課程、面試形式、收生標準等，並會設問答環節讓到場的家長作出提問。由於本校一向重視家校合作，十分注重家長的看法和意見，故在簡介會完結後，本校將即場向家長派發問卷，讓家長填寫對學校的印象和感受，以及對子女的期望等等。

福建中學附屬學校每年均舉辦小一入學簡介會，單是去年的小一入學簡介會，本校接獲超過三千人登記參加，根據紀錄，網上登記系統開放首五分鐘已有一千人成功登記，反映報名參加簡介會的情況非常踴躍，本校亦十分感謝家長對本校的信任和支持。

（內容由福建中學附屬學校提供）

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