【校園天地】香港道教聯合會純陽小學 　與學生同行　建健康校園

本港新冠肺炎疫情逐漸放緩，停課四個多月後，全港中小學終於在陽光中迎來分階段復課，然而疫情仍未消失，學校作為學生成長的土壤，在專注學業成績的同時，應如何關顧學生身心健康呢？學生聚集帶來的疫情風險可以如何減到最低呢？今天，我們一起走進香港道教聯合會純陽小學來一探究竟。

校舍噴灑光觸媒塗層 確保校園清潔衛生

校方早於復課前，已安排工友定時為校舍進行清潔消毒，確保校園環境舒適安全，時刻為復課做好準備。同時，學校特意聘請光觸媒消毒塗層公司，為校舍所有班房、特別室、扶手梯、電梯按鈕、禮堂、牆壁、洗手間、電腦及體育用品等所有地方噴上消毒層塗作保護，有關光觸媒消毒塗層可維持三個月，為學生安全復課提供額外保護。除此之外，學校亦購入紅外線體溫探測儀器，可同時探測多位同學的體溫，確保學生能健康上課。校方並於校門入口放置多部自動感應酒精消毒機，以便學生返校後先消毒雙手，再測量體溫，確保進入校園的所有人士均已消毒，並符合健康準則。

全校噴灑光觸媒塗層，為安全復課提供額外保護。

走進校園，隨處可見小腳板的貼紙，原來學校為提醒學生保持適當社交距離，在學校大門長廊及各樓層洗手間排隊處都細心地貼上腳板標示。同時，校方也盡力調整課室裏桌椅間距離。校方亦製作了多段正確戴口罩、洗手等安全教育短片及海報，時刻提醒學生注意個人衛生。學校也精心準備了口罩夾贈送每一位學生，方便學生小息進食時妥善保管口罩。至於風險較高的體育課堂，校方亦制訂了一系列的防疫準則，如：教師用膠紙標示1.5米距離，提醒學生進行體育活動時也要保持社交的距離，減低學生間傳染的風險。

關注學生身心靈健康 自由畫創作抒感想

疫情蔓延期間，整個社會人心惶惶，為關顧學生情緒健康，停課期間教師除定期以「陽光電話」問候家長學生外，以了解學生停課的生活及復課的心情外，還提供了一系列的靜觀資訊，讓學生和家長在不安的情緒下多一個保持情緒健康的途徑。復課後，生命教育組精心設計了一系列「心靈美」自由畫創作，透過學生創作圖畫和自由填色，從心理學的角度探視學生的心理狀態，據此及早建立預警機制。復課後，上課前老師會在上課前帶領全校學生進行三分鐘靜觀呼吸，讓學生心靈得到平靜，同時提升專注力，關顧學生身心健康。

（香港道教聯合會純陽小學圖片）

同學復課後心情如何呢？我們特意採訪了三年級的敖志誠同學，他表示停課已有一段時間，十分掛念校長、老師及同學一同相處的美好時光，復課後會加倍努力學習，珍惜在學校的學習生活。不少同學更表示知道今天要回校上課，昨天特意做好了一切準備來迎接今天美好的課堂。

（香港道教聯合會純陽小學圖片）

（內容由香港道教聯合會純陽小學 提供）

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