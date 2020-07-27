【校園天地】青松湖景幼稚園　停課不停「愛」

社會新聞
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可愛活潑的小朋友喜愛蹦蹦跳跳，有無限精力，總好像停不下來，在此疫情期間相信父母有更深刻的感受。相信小朋友對是次前所未見的疫情會產生一連串的疑問，愛思考愛主動發問的小朋友確實值得我們欣賞，這正是一同探求知識的好時機。我們可以陪伴幼兒一同渡過這段特別的成長經歷，將它轉化成一堂寶貴又有價值的「德育課」。

為緩解幼兒對此的恐懼或鬱悶情緒，我們藉著製作一系列的德育教材，以深入淺出的方法，冀讓幼兒能明白事件的因由，從而學懂多個德育課題：「感恩」、「關愛他人」、「公民責任」、「親子關係」。我們深信若幼兒能明白和體會箇中道理，他日於成長路上將畢生受用。

德育教材系列包括：
〈一〉 自製防疫小知識短片，以顯淺易明的拍攝手法產生共鳴，讓幼兒明白事件的因由，以及學懂如何防疫，保護自己及家人的健康。
〈二〉 關愛心意卡、小組視像通話，老師們關切的慰問，與其他同學輕鬆交流，讓小朋友感到被愛及鼓勵，學懂關愛他人，將這份愛延續下去。

關愛心意卡。(青松湖景幼稚園圖片)

〈三〉個性化抗疫圖書，讓小朋友擁有自己獨一無二的圖書，希望他們愛上閱讀；透過親子互動剪貼製作，加強親子關係；內容圍繞疫情的小知識，鼓勵幼兒履行少外出及外出戴口罩的公民責任。

個性化抗疫圖書。(青松湖景幼稚園圖片)

我們明白停課期間家長所面臨的各種挑戰及壓力亦不可忽視，關顧家長的心理健康及家庭需要亦是我們的任務，期望能藉由下列支援為家庭提供正能量，協助紓緩緊張情緒，成為家長背後的小小後盾。

為家庭提供的協助包括：

〈一〉 陽光電話，老師們定期關切慰問，紓緩及開導家長情緒，並從中瞭解幼兒在家情況及有關學習的進度，為幼兒學習或情緒方面提供建議。

〈二〉派發防疫物資，學校積極聯絡不同非牟利社福機構，按不同家庭需要派發防疫物資及日常生活用品，包括﹕口罩、搓手液、家居消毒用品及食品等。

〈三〉教學資源，為家長及幼兒提供不同類型的教學資源以支援家庭實行「停課不停學」。本校老師及外籍老師每週會與幼兒透過Zoom進行外籍英語課、閱讀繪本及製作手工等教學活動。老師每週按進度製作一系列教學影片，包括﹕語文、早期數學等，同時提供非牟利機構舉辦之Zoom家長講座資訊予家長自由參與。

〈四〉小肌肉訓練包，我們同時重視區內學前階段之幼兒，老師親自製作一套四款「小肌肉訓練包」派發予區內兒童及本校學生，以強化幼兒之小肌肉靈活度及手指肌力、手眼協調能力與提升認知能力，以充實渡過在家的防疫期，為入學作更充分的準備。

小肌肉訓練包。(青松湖景幼稚園圖片)

「☔️雨會停，��天會晴！」 家校合作！齊心抗疫！

本校出版之抗疫圖書有「電子閱讀版本」及「DIY實體圖書列印版本」，歡迎點擊以下連結細閱
https://www.facebook.com/284417648234919/posts/3297940206882633/?d=n

（內容由青松湖景幼稚園提供）

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