陳彥霖死因｜筆友認與彥霖如情侶　失踪前遺下物品包含男方的信件

15歲女學生陳彥霖死因庭今（26日）續審，彥霖的男筆友作供，他透露懲教所拘留期間經人介紹與彥霖成為筆友，二人後來發展成情侶關係。某次彥霖到訪後，在懲教所附近戶外過夜，至翌日再次要求探監，並且答非所問、又哭又笑，令他不明所以。他又指彥霖雖在信中述及家庭不快，但見面時覺得她活潑開朗，她亦從未提起自殘或自殺念頭。庭上透露，彥霖失聯後在調景嶺港鐵站發現她遺下的物品，當中包括男筆友寫給她的信件。

共收過彥霖21封信

彥霖的男筆友伍紹剛（22歲，下稱：伍），現於塘福懲教所服刑，他稱在2019年3月之前在另一處服刑時，「有人畀個名我話有人想寫信」，其後收到彥霖的信件，雙方成為筆友。伍一共收過21封信，第一封是彥霖於2019年2月15日撰寫，最後一封的寫信日期為同年9月15日，即彥霖失蹤前4日。

伍紹剛稱他收到最後一封來自彥霖的信件，是彥霖失踪前4天寫給他的。(資料圖片)

視彥霖為女友

彥霖以書信與伍溝通數次後，於去年7月16日，即她生日當天第一次探訪，她有聊起在餐廳當侍應的工作等，翌月第二次見面時，兩人成為了解「比較深入嘅朋友」，關係漸漸變得曖昧。伍表示後來視彥霖為女友，故他知道對方向父親自稱其女友時，未有感到錯愕。

覺彥霖未有如信中不開心

他指，彥霖會在信中介紹自己，並說到何處遊玩等，至於家庭狀況則好後期才講。彥霖曾寫及年幼時舅父常對她發脾氣，父親則因吸毒入住青山，亦曾經入獄。不過，伍與彥霖見面後，覺得對方活潑開朗，又說：「唔似佢（書信中）講到咁唔開心。」

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職員指彥霖探訪後不肯走

同年8月12日，懲教職員告訴他彥霖過了探訪時間後仍不肯走，著他寫紙叫彥霖相約父親再探監。翌日，伍又從職員得悉彥霖徹夜未走，堅持要探訪，兩人遂於早上見面。伍問女方為何不走，彥霖就謂：「冇呀，我想等到探埋你先走。」

翌日再見有懷疑彥霖吸毒

伍形容其表現與以往有別，直言：「（彥霖）講嘢有啲甩甩咳咳，唔知佢講乜。」其後，彥霖突然述及與親戚爭執等事，「喊一陣又笑」。伍懷疑她吸毒，但彥霖否認。由於彥霖年紀輕，前一晚又留在塘福山頭過夜，伍便多次叫她趕快回家。

伍的父親今早在庭上稱，彥霖曾表示會幫忙派反修例傳單。而伍就謂，彥霖沒提及派傳單，亦無說過自己參與社運，但當日探監時曾經講過「啲人俾警察打好慘」。伍坦言不太喜歡討論此議題，表示「冇辦法㗎」，輕輕帶過話題。

從未提自殺或自殘念頭

他續道，彥霖該日之後無再探監，但有繼續撰信，在同月23日寫道「個天好灰」，但伍並不能理解該信內容。伍曾提及彥霖見面時稱「食咗幾啖大麻」，陪審員亦指彥霖其後寫及「你應該都睇得出我係smoke大咗」，並問伍有無覺得她因吸了大麻而在探監時表現異常，伍則道：「我覺得唔係。」他又指彥霖從未提起自殘或自殺念頭，反而說過想刪去原有的Facebook帳號並重新開始，感覺積極。

遺下物品包括伍的信件

彥霖在失聯後在調景嶺地鐵站發現她遺下的個人物品，外聘研訊主任曾藹琪大律師透露，當中包括伍撰寫的信件。死因庭明天將傳召港鐵職員作供，並會傳召曾拘捕彥霖的警員以及彥霖的同學。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)