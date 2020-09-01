全民檢測｜居民抗議徵用麥花臣場館　檢測如常有市民全家一同檢驗

全民檢測「普及社區檢測計劃」今天（1日）展開，全港設置141個檢測中心。旺角麥花臣場館亦榜上有名，有區議員和居民不滿當局徵用場地前未有諮詢，就強行徵用接近民居的麥花臣場館，今早到場外抗議。 多名居民及區議員在麥花臣場館外派發傳單，表達意見和監察檢測中心的安排。檢測中心運作則未有受影響，有家長趁學校開學前，帶同女兒一家三口到場參加檢測。

麥花臣場館有身穿保護衣的人員準備。（羅君豪攝）

油尖旺區議員和區內居民，連日來均不滿當局徵用麥花臣場館事未有諮詢。居民認為，現時場館廁所的排污氣喉與大廈住宅氣喉相連，而場館面向山東街的排氣口，與住宅麥花臣匯的泳池非常靠近，擔心場館轉用作臨時檢測中心，或有病毒傳播風險。

有區議員和居民曾揚言計劃申請緊急禁制令，禁止政府徵用麥花臣場館作檢測中心。其後居民指，在現時的社會氣氛下，未能找到一位傳染病專家作證，最終放棄禁制令申請，改向場地管理者遊協發出律師信。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

區議員朱江瑋引述指，麥花臣場館內共設有十個樣本採集處，每個時段最多有九名市民接受檢測。（羅君豪攝）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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區議員及居民到場抗議

油尖旺區議員朱江瑋和多名居民，今早在麥花臣場館外派發傳單，並拉起橫額表達不滿。朱江瑋重申，附近居民反對徵用麥花臣場館，批評政府無視區議會意見和隱瞞事件，欠缺諮詢。他續指，區議會昨日（8月31日）曾開特別會議，要求進入場內視察但不果，故今天到場監察檢測中心安排，視察是否有人群聚集排隊的情況。

朱江瑋的抗議橫額早前曾被惡意破壞，朱表示，有本來想參與示威的居民，擔心反對聲音遭報復，未有到場。在麥花臣場館附近居住的周先生表示，不滿場館轉作檢測中心，將盡量減少路經該處，「怕有人中咗都唔知」。他又表示，因不信任政府，不會參與全民檢測。

鍾先生在首天第一個時段，帶同讀小學的女兒到麥花臣場館參與全民檢測，指開學前完成檢測會較安心。（羅君豪攝）

檢測中心運作未受影響

抗議活動未有影響檢測中心運作。市民鍾先生早前已預約，於今天最早的檢測時段，與就讀小學的女兒，一家三口到麥花臣場館參與全民檢測。他指，在開學前先接受檢測會較安心，參與全民檢測也是盡公民責任「不是為自己」，而計劃目的是盡早找出隱形患者，及早隔離。他又表示，不擔心在檢測中心會有感染風險，一家人都有戴口罩和保持社交距離。他認為，政府有難處，亦明白居民會有擔心，但既然已安排設立檢測中心，就盡量參與，認為最好有更多人踴躍參加。

另一名參與檢測市民黃先生表示，採樣過程沒有感不適。他指，因工作需要，要往返內地，知道此計劃並不會收到「健康碼」證明，日後或會再檢驗，今日因計劃免費及為響應政府呼籲而參與檢測。他希望全民檢測可有效控制疫情，雖然未必個個市民參與，但自己會配合政府。他認為，如可提早於兩個月前推行全民檢測會更佳，惟可能當時未有足夠資源。