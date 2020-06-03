專營的士「壽終正寢」　牌照問題未解決

近年市民對的士業服務態度的不滿漸深，隨網約車平台興起，的士業如何改善其服務質素，成業界關鍵。去年4月政府建議推出專營的士服務，計劃以試驗形式推出600輛專營的士，由政府在專營權條款上訂明服務水平，並加以監管。然而隨立法會會期結束在即，《專營的士服務條例草案》委員會周一（1日）決定終止停止法案委員會工作，政府推出專營的士的計劃胎死腹中，或要待下屆立法會後才能重新「復活」。

《專營的士服務條例草案》審議工作擱置，意味該草案將會失效，所有審議工作要等到下一屆立法會重新展開。（資料圖片）

600的士難撼既得利益

根據運輸署數字，目前本港有逾18,000架的士，平均每日接客量接近100萬人次，由政府以專營權方式批出600架的士的建議，看來難以撼動原有的士生意。然而建議推出之初已經備受業界挑戰，7月時有業界人士入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻行政會議決定。航運交通界議員易志明亦指專營的士會打擊的士業界，惡化業界人手不足問題。雖然600架的士僅佔行業百分之三，看似難以改變的士行業生態。然而由政府以專營方式批出牌照，加上網約車出現令本港的士業的前景不明，已足夠令業界擔憂近年節節下跌的的士牌照價值將難以翻身。

近年的士服務質素參差，例如部分的士不願過海，又不想空車回程，目的地稍不合意便會「口黑臉黑」。就算讓乘客上車，部分無理司機甚至會全程冷言冷語，態度惡劣。今時今日這樣的服務態度固不要得，但司機煩燥的心情背後，其實也背負高昂車租、昂貴油費。根據運輸署調查數字，2018年的士司機平均每月營運成本接近15,000元。司機租車時間有限，想有理想目的地可多跑幾轉也在所難免。然而承受的士「揀客」惡果的始終是香港市民，政府仍須面對問題根本，從車租、油費方面著手，解決從高昂價牌費而來的營運壓力。政府應先從收入方面讓司機不必為一兩程空車煩惱，再來從執法開始，處理態度仍舊惡劣的司機。

2015年市區的士的每個牌照價格接近700萬元，截至2020年價格已按年下跌至大約480萬元。（資料圖片／黃偉民攝）

牌價按年跌 政府須抉擇

對於《專營的士服務條例草案》難產，政府仍然認為推出專營的士可回應社會需求，然而政府需要明白，600架專營的士不足以讓的士行業的生態改變。改變目前的士行業生態的徹底辦法，應是重新檢討過去限量發出永久的士牌照的做法，重新開放的士牌照申請。法案委員會決定終止審議，政府未能於本立法年度內恢復二讀辯論，也正是機會讓政府反思過去自製既得利益者的弊端。

單是建議推出600架專營的士，政府已屢遭業界挫折，若日後政府能夠鼓起意志重開的士牌照申請，的士牌照持有人的反抗也已能預見。根據的士牌照交易平台的資料顯示，2015年市區的士的每個牌照價格接近700萬元，截至2020年價格已按年下跌至大約480萬元。的士業前景不明，牌照價格按年下跌，政府也是時候要在市民生活與既得利益者之間作出選擇。如何有效處理的士服務的質素問題，同時妥善解決永久的士牌照持有人的過渡安排，視乎政府如何運用智慧與既得利益周旋。