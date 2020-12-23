確診食肆商場｜北角十二味等17食肆上榜　一巴打曾到高登電腦中心

新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（22日）公布新增63宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者最新行蹤，再多17間食肆上榜，包括3間明星海鮮酒家集團旗下的食肆、Mikiki商場的Mos Burger、以及北角和富道十二味。 另外，一名32歲「巴打」發病後曾到深水埗高登電腦中心，也有人曾到訪培正道駕駛考試中心、米埔自然保護區訪客中心及大埔舊墟公立學校。

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濱景花園女患者光顧第一城兩食店

衞生署昨晚公布患者最新行蹤，再多17間食肆上榜，包括何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店、大圍金山樓明星海鮮燒鵝專門店、粉嶺祥華商場明星皇宮，3間都是明星海鮮酒家集團旗下的食肆。

一名居於濱景花園1座的60歳婦人，潛伏期曾光顧沙田置富第一城樂薈一粥麵及台灣麵；另有確診者光顧Mikiki的Mos Burger、鰂魚涌嘉榮大廈好彩海鮮酒家，居東區康東邨康瑞樓的27歲女患者（#7830），曾光顧北角和富道十二味。

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兩男子各報告曾到四間食肆

值得注意的是，第7990宗個案（37歲男子）曾到過的食肆較多，而且都是酒樓，分別是大埔昌運中心龍廷薈酒家、大埔富亨商場嘉年華海鮮酒家、秀茂坪商場慶相逢喜讌、大圍金山樓明星海鮮燒鵝專門店。

居屯門田景邨田裕樓的58歲男患者（＃7972），也報告曾到四間食肆，包括何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店、粉嶺祥華商場明星皇宮及油尖旺區富達大廈大家樂和統一大廈金發餐廳。

另外，一名居於華荔邨賞荔樓的32歲男患者（＃8161），報稱在上周五（18日）曾到深水埗高登電腦中心，同日到區內的私人樓金碧閣，患者屬源頭不明個案。

一名居葵盛東邨盛富樓的22歲青年(#7783)，報稱在本月8日曾到訪培正道駕駛考試中心及奧朗御峯1樓商場；曾到米埔自然保護區訪客中心的患者為一名33歲女子（＃8074）。

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12.22新公布患者住處及足跡