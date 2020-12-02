【校園天地】基協特色教學　學生寓學於樂

近年，特色教學已經成為全球教育的新趨勢，不少學校都大力發展特色教學，建構學生的學習興趣、培養他們不同的核心素養。在這樣的背景下，中華基督教會基協中學亦因應國際潮流，大力推動教師團隊設計特色教學，以「特色」回應學生的學習需要。張佩姍校長指出：「特色課程是照顧學生多元學習需要的靈丹妙藥。我校教師團隊按照學生的個性、特質，設計多樣化的特色教學，為學生打造其樂無窮、卓有成效的學習過程。」

數學科陳偉傑老師於課堂內給予學生個別指導。(中華基督教會基協中學圖片)

小測為本 收獲滿滿



數學科陳偉傑老師和張紀雯老師善用「以評估促進學習」的概念，帶領學科成員推動數學科初中課程革新，以「低小多快」的原則，設計「小測為本」、「快速回饋」的特色課程，一方面培養學生溫故知新的習慣，另一方面也讓他們從具體、迅速的回饋中檢視自己的不足之處並提升運算能力。課程及測考內容分設高、中、低三層架構，一方面為能力稍遜的學生建構成功經驗，另一方面也為能力較高的學生創造挑戰，鼓勵他們鼓足幹勁、力爭上游。自課程改革以來，學生整體表現得到顯著的改善，該校2019年中三TSA的達標率更超越全港平均水平，成績令人鼓舞。兩位老師都異口同聲表示，學生都喜愛這樣的學習模式，因為評估的回饋能夠鼓勵他們不斷前行、力求進步，未來，他們將繼續深化改革，讓學生可以學得更好、走得更遠。

數學科張紀雯老師於小測時巡察同學表現。(中華基督教會基協中學圖片)

多元體驗 學習起點

音樂科鄭希諾老師為學生創造多元化的學習體驗，帶領他們共譜聲樂交織的世界。鄭老師加入基協後，便著手設計六年一貫的音樂科特色課程。首先，他運用象徵青少年潮流文化的流行曲作為教學材料，引發學生的共鳴感，拉近他們與音樂教育的距離。另外，他又配合STEAM教育的發展，利用深受時下年青人喜愛的影音社交程式「抖音」（TikTok），教授學生創作自己的原聲音樂，讓音樂創作融入他們的日常生活之中。此外，他更把無伴奏合唱編入課程之中，培養學生獨唱、合唱的能力，為他們帶來另類的音樂體驗。鄭老師表示：「我希望能持續更新音樂科的課程，讓音樂教育變得別具特色，並連結學生的世界。現在，我與校內同工開設IG專頁『Nice to師U』（IG帳號：kh_nicetocu），各自與公眾分享學科資訊，希望把音樂帶進學生的生活中。」鄭老師充滿教學熱誠，積極發展音樂科的特色教學，難怪學生會深深愛上音樂學習。

音樂課時，學生正在排練音樂劇場。(中華基督教會基協中學圖片)

流行文化 興趣觸發

STEAM教育的伍展鴻老師，善用最新的潮流及科技，並結合「動手做」策略，提升學生的藝術觸覺，引導他們開展藝術創作。其中，伍老師於課程中引入「光繪」（light painting）教學，教授學生運用相機長曝光模式，拍攝光源移動的軌跡。學生可以發揮無限創意，在漆黑中舞光弄影、以光作畫，創作具藝術意念的光影塗鴉。伍老師笑言：「關燈後，教室一片漆黑，傳來的卻是學生連綿不斷的歡快笑聲。他們都沉醉於光繪之中，拍攝了無數光與影的作品，我們彼此共渡了愉快的一課。」他續指，運用最新潮流、科技作為藝術教育的支點，能夠提升學生的學習動機、創作能力，而最重要的，是成功營造藝術創作的良好氛圍，讓學生熱愛藝術、主動學習。

繪本欣賞 啟迪思想

中文科吳善揮老師於課堂裡引入繪本教學，藉此引發學生的學習興趣，同時培養他們的品德情意。他曾運用Nicola Davies、Rebecca Cobb的繪本《戰爭來的那一天》，輔以多樣化的活動，如討論、繪畫等，引導學生省思戰爭的禍害。同時，他又將之結合實用文教學，要求學生代入「兒童難民關注組」主席的身分，撰寫一篇工作報告，提出「增加公眾對戰爭難民認識」的建議。吳老師認為繪本插圖優美、文字精煉，能吸引學生目光、減少閱讀壓力，因此，學生都表現雀躍，既能反思戰爭的殘酷，亦能掌握實用文的書寫技巧，可謂一舉兩得。

最後，張校長感謝校內同工在設計特色教學方面的付出，「盼望未來，我校將推動各科深入發展特色教學，讓學生都能夠熱愛學習、積極學習」。

（內容由中華基督教會基協中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com