【校園天地】明愛元朗陳震夏中學——中文辯論 論出不一樣的風采

明愛元朗陳震夏中學一直秉承明愛宗旨，「以愛服務，締造希望」，希望藉着不同平台讓學生發揮潛能，盡展所長。基於疫情緣故，中文辯論隊善用科技網絡資源，改變以往的辯論模式，改為線上訓練及比賽。

該校在十月十六日及十月三十一日透過網上形式，分別進行兩場中文辯論友誼賽。學生表現出色，取得兩連勝。同時，歐陽麗琼校長也十分支持中文辯論隊：「辯論對提升學生自信心及邏輯思維能力有莫大裨益。坊間以為後進生未能雄辯滔滔，但事實並非如此。只要老師用心指導，基礎再弱的學生也能在辯論台上大放異彩。」

辯隊成立，齊聚一堂。（明愛元朗陳震夏中學圖片）

雄辯滔滔 戰況激烈

第一場比賽辯題為香港應立法實施離線權，正方學校是新界喇沙中學，反方學校則是明愛元朗陳震夏中學。反方質疑立法的可行性，未能達到勞工保障目的，而且將離線權劃一套用於所有行業，未必恰當，會引發加班等反效果。反方有見及此，提出反方案，建議由公司自由試行離線權，慢慢改變職場文化。經過雙方唇槍舌劍後，比賽結果為零比二，由明愛元朗陳震夏中學勝出。該場最佳辯論員為正方一副5A班李卓妍同學。

疫情無減辯論熱誠，學生改以網上作賽。（明愛元朗陳震夏中學圖片）

第二場比賽辯題為港府不應以煙花形式慶祝大型盛事，正方學校為明愛元朗陳震夏中學，而反方則是庇理羅氏女子中學。正方質疑煙花匯演的成本效益低，墨守成規。正方更針對香港有意成為「盛事之都」一點，提出邀請中國羽毛球好手林丹和中國女排與港隊切磋，有助兩地體壇發展；又或舉辦無人機匯演，增添新意，總好比每年花費千萬，只為曇花一現的煙花。該場比賽賽果為一比零 ，一票和，由明愛元朗陳震夏中學勝出；最佳辯論員為正方一副6C班李天昊同學。

正向成長 盡展所長

辯論隊隊員許天樂同學回顧該場比賽：「經歷兩場比賽，我實在受益匪淺。往後，我會繼續以最佳辯論員為目標，盡善盡美，享受每一場比賽。 」文德榮老師及王文龍老師樂見學生的進步，一致認為：「辯論有助學生建立領袖能力，引導他們正向成長，無懼未來挑戰。透過辯論來扶持後進生，也是我們作為負責老師的意義所在。」

（內容由明愛元朗陳震夏中學提供）

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