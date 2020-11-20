【校園天地】陳呂STEM教育成功　推動香港創科發展

「陳呂」多年致力提供多元化課程，為每一位學生提供適切的學習經歷，培育學生多元才能。在STEM 教育方面，該校增設創客室（一站式學習STEM的教室），並在初中設計校本STEM課程，透過編程及製作機械人等活動，培養學生對STEM的興趣，成為香港培養創科人才的搖籃。校長馮金燕博士和彭家強副校長深信陳呂STEM教育可讓學生在學習、活動及比賽過程中，擴闊眼界，突破自己，更希望學生能藉STEM教育開展自己的生涯規劃。

本校積極向區內中小學推廣 STEM 教育，尤其重要的是一年一度的陳呂重德盃 ，希望藉此提升區內學校的STEM 氛圍。同工齊心協力舉辦STEM 比賽。(圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片)

配套齊備 氛圍濃厚

為配合教育局近年提出以STEM教育列為重點發展項目，本校為了讓學生有更好的學習環境。在2017 年，該校斥資近100萬元建立全新的 STEM 創客室，並為學生重新編寫度身訂造的高級科技科STEM 校本課程。在豐富的教學資源下，學校期望能照顧學生的不同學習需要，培養學生全面的創科能力。

去年，學校成功申請優質教育基金近100萬元，以提升學校 STEM 校本課程及整個初中 STEM 教育，建構了 17 個附有教材及教案的完整課程單元，並分享予全港中小學，讓教育界受惠。同年底，該校獲九巴「舊巴士及退役巴士捐贈計劃」送贈退役巴士，馮校長衷心感謝九巴的捐贈，並計劃把退役巴士打造成「STEM 科研基地」，提供更多空間讓學生參與科學、科技、工程、數學、體育及視藝教育領域的學習活動，提升他們的學習興趣、創造能力和解難能力；並藉此與九巴一同推廣環保意識和資源循環再用的重要性。捐贈計劃讓學校發揮無限創意，為舊巴士注入新生命，饒有意義。

2019東亞青年創客空間計劃社區動手做提案，本校憑著兩項科創發明榮獲最佳創客獎及兩項卓越實踐獎。(圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片)

親身體驗 從小培養

陳呂積極向區內小學推廣 STEM 教育，尤其盛大的是一年一度的「陳呂重德盃—STEM三項全能挑戰賽」。參賽者需結合機械、工藝及編程的跨學科知識製作機械人，挑戰參賽者的創意，以完成不同科創任務。參選者年紀小小，在逼真的比賽場地與其他參賽者一較高下時，份外投入比賽，參加者均表示獲益良多。而值得讚賞的是比賽內容全由該校老師與學生共同設計，當中包括比賽項目、賽程、賽規，甚至擔任裁判，參與度甚高，給予學生無限的發揮空間。

此外，陳呂學生熱衷參加不同類型的比賽、工作坊、交流團、攤位及展覽等，以提升自身及社區對STEM的認知及氛圍。學生透過活動接觸各界人士，了解不同人士的想法及需要，從而設計出創新且實用之作品，改善社區。

學有所成 回饋社會

在講求效能與質量的世代，各行各業均需運用科技、資訊及工程等技術改善營運與服務，未來對相關技術人員的需求必定增加。因此，馮校長鼓勵學生透過STEM教育建立創科的基礎知識，打穩根基，繼而培養創意思維及解難能力。

2019年畢業生林欣彤同學、曾梓桐同學及2020年畢業生李君洛同學因陳呂而認識STEM，並對

STEM產生濃厚的興趣，憑藉STEM比賽的優秀表現，成功助他們分別先後升讀香港科技大學；而2020年畢業生陳漢斌同學亦醉心STEM活動，更善用中學生涯中的最後一個暑假在本港科創公司實習，並成功升讀台灣科技大學，努力追尋自己的夢想！可見，陳呂STEM方面的成績卓著。馮校長勉勵他們經過大學階段的進一步學習，掌握更新穎的技能及專業知識，便能在未來就順利地開拓事業，回饋社會。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com