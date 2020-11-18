【校園天地】中華基督教會基智中學　心存感恩 邁向鑽禧

疫情之下，為防病毒擴散，不少學校的重要典禮都被逼取消或改以網上播放形式。或許，這對學生來說是難忘經歷，但也是求學生涯的遺憾。中華基督教會基智中學藉創校五十五周年紀念之際，決定在疫情之下舉行一場既有現場嘉賓及同學出席，又有直播觀賞的「五十五周年感恩崇拜暨校慶典禮」，為學校歷史留住重要的回憶。

現場與直播 同分享喜悅

中華基督教會基智中學創建於1965年，植根觀塘，為區內首間男女津貼中學，以「基督為智慧之鑰」的精義命名，藉賴基督始得開啟豐盛生命寶藏之涵義。今年適逢本校踏進第五十六個年頭，在此別具意義的時刻，本年度正擬籌備一連串的慶祝活動，包括五十五周年感恩崇拜暨校慶典禮(11/2020)、傑出校友講座(1-6/2021)及出版五十五周年校慶紀念特刊。

本校於二0二0年十一月十三日在學校禮堂舉行「五十五周年感恩崇拜暨校慶典禮」，嘉賓包括辦學團體中華基督教會香港區會執行委員會主席陳應城教授、總幹事蘇成溢牧師、教育事工部主席黃成榮教授及學務總監陳俊傑先生。本校校監李志華先生率領校董、全體教職員及中一、二級同學一同出席慶賀。在疫情未完全受控的情況下，典禮出席的人數須嚴格限制，故整個典禮過程安排同步於網上直播，好讓未能出席的嘉賓包括家長、海內外校友及其他級別同學能同步分享喜悅。

電子啟動儀式 學生獻藝感恩

校監李志華先生致歡迎辭。(圖一／中華基督教會基智中學圖片)

在五十五周年感恩崇拜後進入校慶典禮部分，先由校監李志華先生致歡迎辭（圖片一），接著嘉賓團主持校慶啟動儀式，按動手上的i-pad，校史短片隨即播放，標誌一連串的慶祝活動正式開始。

嘉賓團主持校慶啟動儀式，按動手上的i-pad。（圖二／中華基督教會基智中學圖片）

典禮中邀請中華基督教會香港區會執行委員會主席陳應城教授致辭，陳教授指出今日出席慶典的中一、二級同學是學校的陽光，同時感謝作為打開同學知識之門鑰匙的老師所付出的辛勞。接著陳教授勸勉同學要有自信、自律和自學：要有自信去勇於接受新事物和新挑戰，更重要是能接受失敗並從中學習；要有自律之心去警醒自己，約束自己的行為以避免犯錯；最後強調同學要有批判思維，並學懂提出問題，從而建立終生學習的自學能力。陳教授的一番至理明言，令同學終生受用。(圖片三)

主禮嘉賓陳應城教授致辭，勸勉同學要有自信、自律和自學的精神。（圖三／中華基督教會基智中學圖片）

其後教育事工部主席黃成榮教授頒發長期服務紀念品；在學生司儀讀出本校領獎的教職員名字時，台下反應熱烈。(圖片四)

教育事工部主席黃成榮教授(左)頒發長期服務紀念品給服務本校逾三十六載的歐陽超源副校長。(圖四／中華基督教會基智中學圖片)

而校長李淦章博士在感謝辭中，得蒙來賓在當前疫情未完全受控的情況下蒞臨，實屬難能可貴；並答謝各方各界多年來的支持。(圖片五)

校長李淦章博士在感謝辭中答謝各方各界多年來的支持。(圖五／中華基督教會基智中學圖片)

校方亦安排了多個學生表演項目助慶，包括古箏獻奏(何應婷同學古箏演奏《高山流水》及《紡織忙》兩首名曲)、詩歌獻唱(翁偉傑及楊霖鑫同學獻唱《只有你永恆的主》)及中西共融奏(頌唱《以色列的聖者》配以古箏伴奏)，(圖片六)學生精彩的表演讓來賓留下深刻的印象。

在典禮結束前一眾來賓包括本校創校教務主任劉智輝老師及第二任校長湯保歸先生於台前合照，象徵基智中學承前繼往的精神，可謂別具意義。(圖片七)最後校慶典禮在悠揚樂韻與感恩的氛圍中圓滿結束。但這只是一連串慶祝活動的開始，大家都熱切期待即將來臨的第二項慶祝重頭戲--傑出校友講座(1-6/2021)。

（內容由中華基督教會基智中學提供）

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