【校園天地】中華基督教會基道中學　別開生面的福音周

疫情反覆,學校僅能上半天課,大部分活動面臨延期/取消,學生校園生活減半,中華基督教會基道中學基督徒老師與中華基督教會紅磡基道堂教會同工合作無間,排除萬難、發揮創意及專業,為同學舉辦別開生面的福音周,在課時減半下,對同學的祝福不減。

愛是永不止息

基道中學於11月23日至28日,舉行為期五天的福音周,本次福音周主題是「God’s Love Never Fails (愛是永不止息)」,透過攤位、詩歌廣播、老師見證、音樂佈道等活動,帶出信仰,除了向同學傳福音,述說神的愛,更期望傳遞愛,延續校園關愛文化,鼓勵大家彼此相愛,在疫情期間發揮守望相助精神。

特別安排,翻轉刻板

過去,福音周焦點活動—「攤位」於午膳時段進行,今年午膳因疫情取消,加上為免同學群聚,活動有別以往,改於各班宗教課,在學校五樓籃球場分組進行。特別安排下,同學有機會在宗教課走出教室,參與不一樣的「課堂」,以趣味、活潑方式學習基督信仰,參與度及投入度自然更高,甚至連過往外出午膳,較少參與學校午間活動的高中同學都樂在其中,實屬意外之喜。

攤位活動,寓教於樂

為此,基督徒老師與教會同工總動員,為同學用心設計攤位,寓教於樂,藉活動帶出不同訊息,更抽空在空堂為學生「擺攤」。

「Love In The Air」 「Dream On Air」

請同學於紙條寫下對愛的想法/自己的夢想,然後放進汽球,由老師/同工為汽球充氣,亦為同學打打氣,鼓勵大家思考愛與夢想。「Love In The Air」喻意「愛如空氣,無處不在」,而「Dream OnAir」則鼓勵同學要像電台廣播「On Air」那樣,將夢想付諸實行,朝夢想進發。

(中華基督教會基道中學圖片)

金句配對、急口令

以配對、急口令,鼓勵同學多背聖經金句,讓經文成為隨時的幫助。本次背誦的經文主題為愛,除希望大家記得神的愛外,亦教大家學習愛:「我們愛,因為神先愛我們。」來自《聖經》約翰一書4章19節。

(中華基督教會基道中學圖片)

「信仰龍門陣,問題任你問」

一改由老師主導學習的教學模式,不預設講題,鼓勵同學就宗教/生活提出問題,並進行討論,最後由教會同工解答,並分享信仰。

(中華基督教會基道中學圖片)

混合模式見證分享

影片分享

基督徒老師與校牧同工錄製影片,於早上班主任節播出,與同學分享信仰:

「上帝的石頭」,老師以信仰小故事,分享自己接觸信仰的緣由;

「五色福音」,老師一起做五色糖水(椰汁黑糖紅豆芋圓),為同學講解五色福音;

「見證分享」,教會宣教師分享自己人生及信仰歷程。

中五、中六聚會

為中五、中六同學安排基督徒老師分享見證,同學分成小組,聆聽任教老師分享個人經歷與信仰,同學都投入、專注聆聽,反應熱烈,氣氛融洽,同學除了更認識信仰,亦藉此機會更認識自己的老師,增進師生感情。

(中華基督教會基道中學圖片)

重視生命成長

中華基督教基道中學校長陳美儀表示,自己教育理念是:「學生在基道六年,畢業時能帶走兩份禮\=物,分別是“知識”與“救恩”。」,基道中學除了重視學生學業,對學生生命成長同樣重視。她感謝基督徒老師與教會同工支持,每年為同學熱心、積極籌備福音周以及信仰小組,持續牧養,把福音的種子栽種於同學心裡,讓學生逐步成為榮神益人的好公民。

陳校長深信,基督教信仰能引導學生學習耶穌基督的樣式:愛人如己、服侍別人、常常感恩及充滿盼望……,培養學生正確價值觀及態度,鼓勵學生積極面對人生挑戰。基督教教育除了教授聖經知識,更是一門建立生命的「生命教育課」。

(內容由中華基督教會基道中學提供)

