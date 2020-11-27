【校園天地】港澳信義會明道小學—「贏在終點線」

近年，家長最常說的一句話是「贏在起跑線」，究竟贏在起跑線是否就能確保子女將來會成功？孩子心中究竟承受多少壓力？每個家長都期望子女成才，將來能夠面對逆境，跑贏人生的競賽，成為社會棟樑。

蔡元雲醫生

位於將軍澳調景嶺的港澳信義會明道小學為區內受歡迎的小學之一，學校每年都會與區內多間幼稚園舉辦一場大型的「聯校家長講座」，邀請著名的講員分享教育子女的心得。過去曾邀請的講員包括車淑梅小姐、麥何小娟女士、麥潤壽先生等。今年，適逢港澳信義會明道小學二十周年校慶，特意邀請了突破創辦人「蔡元雲醫生」蒞臨演講，題目為「贏在終點線」。蔡醫生曾任突破雜誌社長、突破機構總幹事及突破機構榮譽總幹事，今次講座實機會難逢，出席之家長定當深領教益，盼望家長萬勿錯過。

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