【校園天地】兩地交流新常態 電子學習無界限

「學不可已」，電子科技進步改變了人們的學習模式，一場新冠病毒亦無礙教學的交流與發展。往日，兩地姊妹學校透過實地觀察及交流分享教學心得與體驗。在疫情影響下，中華基督教會基智中學以遠程線上模式透過視像系統及電子學習平台，與內地中山市小欖中學(下稱欖中)舉行遠程協作英語課堂教學交流活動。兩地教師及學生能不受地域限制下，進行了一次有趣的網上實時互動課。

基智中學李淦章校長於課前勉勵兩地學生。(中華基督教會基智中學圖片)

動感學習課堂 提升教學效能

二零二零年十一月二十五日上午，本校三十位初中學生及欖中五十位學生透過視像系統一同進行英語課堂。課堂學習主題為「大灣區旅遊」，老師以寫作博客網誌形式帶出主題。本校英語科老師首先以生動的旅遊博客短片帶出課堂目標，引發學習興趣，然後利用電子學習平台Quizizz，以小遊戲模式讓學生認識香港及中山兩地的旅遊地標，從中累積相關詞彙。繼而以網上博客的文章作示例介紹寫作框架，過程中以電子學習平台Jamboard與學生進行互動，掌握學生進度。課堂結束後，學生需要完成一篇以「推廣大灣區旅遊氣泡」為題的博客文章，介紹香港或中山市的旅遊景點，並於電子平台Edmodo上發佈。

課後兩地校長和老師進行網上評課，互相交流教學心得。(中華基督教會基智中學圖片)

課堂雖終 交流伊始

教育局姊妹學校計劃旨在加強兩地師生了解與溝通，共同提升教育素質。學生於電子平台Edmodo發佈博客文章後，兩地老師將安排學生進行同伴締結。兩地學生可打破時空的界限，相互觀摩及評鑑對方的作品，互相欣賞，一起學習，同時促進兩地學生的情誼。

課堂終結後，老師進行評課，以加深對兩地學習文化的了解，並提升英語教學素質。欖中的老師指出電子學習的模式，打破了傳統以老師為本的教學模式，對內地的學生相當新穎，學生均感興趣。是次透過電子媒介學習的模式，以多媒體作為課堂導入，亦為內地老師帶來新的教學啟發。兩校已積極籌備日後各種不同類型的教學及文化交流活動，包括12月兩地學校音樂交流活動以及4月兩地學生英語朗誦匯演等，兩校師生正熱烈期待。

（內容由中華基督教會基智中學提供）

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