【校園天地】金錢村何東學校--讓孩子茁壯成長的生態校園

金錢村何東學校利用所處位置的自然和文化資源，發展生態校園，用心推動環保教育，讓孩子可以躺在大自然的懷抱茁壯成長。在這裡你看見的天是那麼的藍、雲是那麼的白，而且特別近，好像伸手就能觸摸到。漫步校園，感受廣闊天空下的綠樹紅花、鳥語蟲鳴、鶯歌燕舞……

(金錢村何東學校圖片)

你能夠想象一所數百人的學校，鸚鵡在這裡築巢，松鼠在這裡建家，蜥蜴在這裡巡邏，牠們和數百孩子一起相聚於校園，和平共處，這就是金錢村何東學校。

學校毗鄰塱原濕地，附近是候鳥主要停留的「拉姆薩爾濕地」。喜鵲、蒼背山雀等都是常來校園探訪的鳥類，近來更多了幾隻自來鸚鵡，自建安樂窩，成了同學們小息時尋訪的對象。除了不同種類的雀鳥蒞臨校園，校園還建有「夢蝶戀花」蝴蝶園，吸引很多蝴蝶在校園翩翩起舞；另外，校園也是小松鼠的樂園，隨時都可以看到，多隻大大小小可愛的松鼠，在樹枝上或走廊跟同學打招呼，可愛的表情，令人驚喜歡欣。

(金錢村何東學校圖片)

每天清晨，同學們走進校園，經過美麗的花圃，綠油油的草地和一棵棵像守門員的大樹映入眼簾，到處散發著自然的氣息。圖書館外的「童享生態走廊」，更是學習動物科普的駐足點。生態廊上方掛着校園內常見小動物的圖片及介紹，有賣相乖萌的亞歷山大鸚鵡，有可愛的赤腹松鼠和美麗的巴黎翠鳳蝶等。今年，我們參加了「城市自然挑戰賽」活動，同學走出課室，在草地上聽金鈴子唱歌、在樟樹下欣賞艷麗的亞歷山大鸚鵡在樹洞築巢、在泥地中追尋蚯蚓、在不起眼的角落巧遇行動迅速的變色樹蜥……這些活動讓同學深入校內的自然世界，探索各種小型生物堅韌的生命力，見證這些生物鮮為人知的故事，提升學生的保育意識及學會尊重生命，愛護生命。

除了「夢蝶戀花」蝴蝶園和「童享生態走廊」，學校還有不同的生態區域，包括「仙樂水耕」水耕種植區、讓同學當小農夫的「童行樂田」，還有「童賞花園」、「童學茶座」……學校善用校園內多樣化的環境資源和生活化的教材，妥善管理校內的生物及其棲所，配合全方位學習活動，讓師生走出課室，擴闊綠色的學習，使這些天然資源得以持續發展，也讓同學從實踐主動學習和學會學習。

「金錢村裡桂花香，環繞著松嶺山崗……」，金錢村何東學校就像其校歌一樣，處處充滿自然之趣，同學在這裡能接觸及欣賞大自然，認識生物的多樣性，從而愛惜生命。用心愛自然，自然讓你茁壯成長。

(金錢村何東學校圖片)

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（內容由金錢村何東學校提供）

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