【校園天地】信義會紅磡信義學校建立體藝校園　培養學生運動精神

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-27 18:03

基督教香港信義會紅磡信義學校致力建立體藝校園，培養學生對體育運動的興趣及精神，學習及體驗多元化的運動項目。於2020/21學年，紅磡信義學校與香港基督教青年會京士柏百周年紀念中心合辦四至五年級「繽紛體育課」培訓計劃，提供機會讓學生走出校園，參與健球、壘球、非撞式欖球、運動攀登、跆拳道及滾軸溜冰六大項目，擴闊學習視野。

梁芷茵主任說：「學校一直致力為學生提供多元化體育運動，培養學生堅毅不屈之精神。本學年，感激學校的支持和老師們的協作，使小四及小五學生能夠走出校園，體驗有系統、具挑戰,性的體育訓練。過程中，使我印象最深刻難忘的是每次來回程時，看見同學利用乘車時間積極與同學分享感受，我內心無比感動，真感謝香港基督教青年會專業導師及老師們悉心指導，使學生於學習過程中，不只是「玩樂」，而是懂得反省自己不足、欣賞同學長處、感恩各方安排等，為整個體育課程增添不少色彩。」

黃奮棠老師表示學生於校內進行體育課時會因場地所限，活動空間及學習內容有機會受到影響。有見及此，於2020/21學年，學校安排四至五年級學生能透過繽紛體育課跳出校園，透過學校與YMCA的合作，讓學生能夠到京士柏百周年紀念中心進行體育課，對學生來說無疑是一個非常特別的體驗。學生能透過體育課學習六種不同的運動技能，部分更是較難接觸的攀石及滾軸溜冰。雖然開始時，學生總是表示害怕，但在課堂裡老師及教練們都樂見學生願意挑戰自我，嘗試突破自己，參與各項體育項目。這正是繽紛體育課的其中一個目標，希望學生能從活動中突破自己的限制，接受新的挑戰。

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

小四學生李振勇說：「在繽紛體育課」中，我很開心能夠接觸非撞式攬球，學會了傳球及比賽規則。能夠走出校園，體驗不同的體育項目，我感到十分開心，亦非常感謝學校和老師的安排。回想起剛開始上課時，我完全不認識非撞式攬球，但我在課堂上努力練習，成功克服困難，最後我亦會在平日多觀賞欖球比賽。」

伍一男同學表示在學習健球的初期，常常用了錯誤的方式去打球，導師不但沒有責備，更不時從旁協助，耐心講解打球的重點。伍同學多謝導師們的悉心指導，讓他慢慢掌握了打健球的技巧；上體育課時能走出校園，而且可以接觸一些他從未接觸過的運動，感到很開心。

小五學生梁彩玲說：「體育課時能走出校園，體驗不同的體育項目，接觸新事物，感到開心。學習滾軸溜冰的過程中，我曾怕滑著滑著就跌到，可是我的同學常常鼓勵我，讓我放下心裡的恐懼，勇敢地體驗滾軸溜冰的樂趣。」

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小四學生何穎軒及何穎琛的家長指記得收到「繽紛體育課」培訓計劃通告的時候，兩兄弟的心情是無比的興奮雀躍，而作為家長也感意外。因為學校竟然提供疊球、非撞式攬球、攀石、滾軸溜冰、跆拳道及健球共六個的體育課程讓學生體驗！穎軒、穎琛媽媽說：「現今的學習環境下，小朋友不一定有足夠的運動時間，而且以上項目在外的學習費用並不便宜。學校用著愛來協助學生，令學生可以有足夠運動之餘亦體驗到多項體育活動。作為家長，我很感激學校與YMCA合辦「繽紛體育課」培訓計劃。我很感激學校用行動告訴家長和學生，學習固然重要，但培養健康的體魄、讓學生建立積極和健康的生活方式更為重要！」

（內容由基督教香港信義會紅磡信義學校提供）

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