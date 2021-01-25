【校園天地】浸會大學附屬學校王錦輝中小學「約書亞堂」獻堂典禮

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-25 14:58

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於 2021 年 1 月 21 日舉行學生活動中心「約書亞堂」獻堂典禮，以示約書亞堂正式啟用，為學生帶來更舒適的校園環境，有利於舉辦不同課外活動， 繼續促進學生全人發展。

(浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

新落成的約書亞堂獲郭鍾寶芬慈善基金捐資建成，是一座室內多用途校園設施，座落於中學 部地下，佔地逾 150 平方米，配有活動式玻璃間隔及調溫系統，將提供寬裕空間進行不同類型活動及訓練，讓同學不受天氣影響地學習、社交、表演及練習，同時約書亞堂亦是劍擊及 乒乓球等校隊的日常操練場所，以爭取佳績創造高峯。此外，堂內中央牆身裝有巨型 LED 顯 示屏，可容納較高規格的音效視覺技術，適合舉辦行各類型活動，例如講座、研討會、宗教 聚會等。

(浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

鑑於近日新冠肺炎情況，典禮在採取社交距離及人流管制措施下舉行。典禮邀請到郭鍾寶芬 慈善基金代表郭家聲先生到場擔任主禮嘉賓並致辭，郭先生表示以其先父命名的東華三院郭 一葦中學曾因天氣問題而影響活動或訓練安排，因此他捐助本校興建約書亞堂，讓學生活動 可以在免受外在因素的空間內正常進行，使學生在更理想的環境中學習。

典禮當日亦舉行了獎學金頒發儀式。本校校董金城營造集􏰀主席兼行政總裁王國強博士工程 師設立「王國強博士卓越升學獎學金」及「王錦輝助學金」，表揚在公開試中取得優秀成績 升讀本地或國際知名學府例如牛津大學、帝國學院等的畢業生，及支援有經濟需要的學生， 當日部份獲獎同學回校接受頒贈。一眾獲獎同學撰寫感謝信，衷心答謝王國強博士工程師的 支持，一方面肯定了同學們的努力，另一方面亦幫助減輕他們的升學財政負擔。此外，劍擊 校隊成員即場示範劍擊運動和講解劍擊類別及比賽規則，精湛的示範獲得嘉賓熱烈掌聲。

(浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

隨著學校穩步發展，本校不斷增添新的設施及闢設更多活動空間，為學生打造與時並進的校 園環境。2016 年綜合大樓王廖惠文大樓正式啟用，並有附屬設施如梁廣灝及王庭聰學習共享 空間、表演藝術中心、楊俊博士伉儷視覺藝術中心、室內運動場、傅浩堅伉儷體適能中心、 室外網/籃球場等設施。另外，廿一世紀課室、STEAM 實驗室、數碼學習廊、i-Pad 學習站 亦有助培訓高階思考、溝通技能及科技知識;瀕危物種博物館則有助促進跨學科學習及環境教育。

(浸會大學附屬學校王錦輝中小學圖片)

下一階段本校將興建一標凖泳池，預計 2023-24 年度啟用，為學生提供校內水上運動設施， 把游泳納入中小學體育課程，同時有利於游泳校隊訓練，以及於校內培育運動風氣，讓師生 全體積極參與運動。

（內容由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學提供）

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